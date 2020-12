Close

Tips para evitar que los gérmenes entren a tu hogar Dale una mirada a estos 6 hábitos de limpieza y desinfección para evitar que gérmenes e impurezas entren a tu casa. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una buena rutina de limpieza y desinfección es primordial a la hora de llegar a casa. Ahora más que nunca, es importante que nuestro hogar esté desinfectado y libre de impurezas para así cuidar de la salud de nuestros seres queridos. Debido a la crisis de salud que afronta el mundo por el COVID-19, tomar medidas de prevención cuando estamos fuera de casa es algo vital. Sin embargo, también es fundamental que al regresar a casa tengamos rutinas que nos permitan asegurarnos de que gérmenes e impurezas no entren a nuestro hogar. Tener un protocolo de limpieza y desinfección es una de las recomendaciones fundamentales de los expertos para evitar la propagación del COVID-19 y prevenir que el virus entre a tu hogar. Dale una mirada a estos 5 hábitos de limpieza que te ayudarán a mantener tu casa libre de gérmenes y a evitar que traigas impurezas indeseadas a tu hogar cuando regresas de la calle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quítate los zapatos Image zoom Quítate los zapatos Los zapatos que usas en la calle pueden convertirse en portadores de impurezas y suciedad, así que quitarse los zapatos tan pronto llegues a casa evitará que lleves gérmenes a otros lugares de tu hogar. Establece un lugar en la entrada de tu casa en donde tú y tu familia puedan dejar los zapatos de calle tan pronto regresen de estar afuera. Ten en este mismo lugar elementos de desinfección que te permitan limpiar los zapatos tan pronto llegues. Desinféctate las manos Image zoom Desinféctate las manos | Credit: Getty Images Mantén a la entrada de tu hogar una estación de desinfección en donde haya un antibacterial con un mínimo de 60% de alcohol. De esta forma, podrás limpiar impurezas de tus manos antes de tocar otras superficies de tu hogar como las manijas de las puertas o del lavamanos. Este hábito te ayudará a eliminar la posibilidad de ingresar bacterias que recogen nuestras manos mientras estamos por fuera de casa. Asigna un lugar para la ropa Image zoom Asigna un lugar para la ropa | Credit: Getty Images Es ideal que cuando llegues a casa te cambies de ropa, para que aquella con la que estuviste en la calle no esté en contacto con otros entornos de tu hogar. De ser posible, deja chaquetas, guantes, pantalones y otras piezas que usaste fuera en un lugar determinado en la entrada de tu casa, en donde solo esté ropa que has usado en la calle. Para que estés 100% seguro de que tu ropa de calle esté libre de gérmenes antes de llevarla de vuelta a tu armario, es recomendable lavarla. Lávate las manos apropiadamente Image zoom Lávate las manos apropiadamente | Credit: Getty Images El lavado rutinario de manos con agua y jabón, durante al menos 20 segundos, es esencial y un must de prevención contra el COVID-19. Designa un lugar específico para que todos en casa se laven las manos cuando lleguen. El lavamanos más cerca a la entrada de tu hogar es la mejor opción, así evitarás la posibilidad de que tú y tus seres queridos entren en contacto con otras áreas de la casa antes de haberse limpiado las manos. Desinfecta tus compras Image zoom Desinfecta tus compras | Credit: Getty Images Todo lo que compras y llevas a tu hogar, incluyendo los regalos de Navidad y los víveres alimenticios, deben ser desinfectados antes de entrar a casa. Establece un área de desinfección en la entrada para todo aquello que llega de la calle, esto te ayudará a evitar que de forma desapercibida entren a tu hogar gérmenes que traigan estos objetos. Limpia tu celular Image zoom Limpia tu celular | Credit: Getty Images ¿Sabías que tu celular puede tener más gérmenes que el inodoro de tu casa? Así es, los teléfonos celulares además de ser elementos que complementan nuestra vida diaria, también son portadores de impurezas y suciedad. Asegúrate de desinfectarlo apropiadamente cuando llegues a casa, al igual que otros dispositivos móviles que hayas usado estando por fuera.

