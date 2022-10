7 trucos sexuales para volver loco a un hombre Las mujeres muchas veces entramos a una relación con expectativas de cómo nos vamos a sentir. Asimismo, lo hacemos en el acto sexual. ¿Tendré o no tendré un orgasmo esta vez? Pero, ¿por qué mejor no pensar en cómo volverlo loco en el sexo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esto será buenísimo para la relación de pareja y les dará mayor confianza. Para eso necesitas imaginación, un sencillo plan de acción y poner el cuerpo a trabajar divertidamente. Con estas siete maravillosas ideas sexuales conseguirás que quiera más, más y más. 1. Directo al grano. Míralo fijamente, muérdete los labios y dile "tengo ganas de ti" o la frase que sientas que es más seductora. 2. Susurro al oído y… ¿Sabías que a los hombres les gusta que les hablen durante el sexo? Esto se conoce como sexo verbal. No es que le cuentas cómo te fue el día. Eso no. Pero susúrrale que deseas que te toque, te abrace. "Uno tiene que hablar lo que siente verdaderamente. Existen personas que se excitan mucho con las palabras, hablando o escuchando", explica la sexóloga Flavia Dos Santos en entrevista con el diario colombiano El País. Y termina besándole la oreja. Si eres de las que muerde, con cuidado. Si no la experiencia deja de ser placentera. 3. Masturbación: acto de dos. La masturbación femenina con el paso de los años ha dejado de ser un tema tabú. Tal vez, el personaje de Miranda de Sex and The City tuvo mucho que ver al hablar sin inhibiciones sobre su "rabbit vibrator" (vibrador al estilo de conejo). La masturbación para los hombres es un acto muy natural. Sobre todo, porque durante la adolescencia es un acto de exploración. Como lo es, o debería ser también, para la mujer. A tu pareja le encantará ver como lo haces tú, para luego ayudarlo a él a masturbarse y que también lo puedan hacer juntos. Pareja feliz en la cama Credit: Getty Images 4. Nuevas posiciones. Los hombres se quejan cuando una mujer solo quiere la misma posición. Entre las enseñanzas de la milenaria técnica del Kamasutra encuentras varias posiciones para el arte de amar y el sexo que harán que tu chico se vuelva loco por ti. 5. Masajes, aceites y… Conel Kamasutra aprenderás que también los aceites corporales, los lubricantes sexuales, pero más que todo, los MASAJES son un arma de seducción maravillosa. A los chicos les fascina que les acaricien la piel, tocando sus puntos de excitación. Los hombres también tienen punto G. Así que explora su cuerpo con el tacto. 6. Practica sexo oral. A los hombres les encanta. Incluso, fantasean con la idea de hacerlo con la chica que les gusta. Sin embargo, algunos se vuelven muy tímidos al momento de pedirlo. Sorpréndelo tú. Esto lo volverá loco de pasión. Si eres del grupo de las "atrevidas" y optas por hacerlo en público, busca un lugar seguro. Recuerda que al practicar sexo oral lograrás activar su Punto F ubicadojusto debajo del pene. 7. ¡Apriétalo! ¿Siempre estás esperando que sea él quien te tome por la cintura y presione su pelvis contra la tuya? Pues, tienes que cambiar de rol. Prueba abrazándolo fuertemente, luego tómalo por sus caderas y ponlo contra tu pelvis. Eso hará que comience la acción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 trucos sexuales para volver loco a un hombre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.