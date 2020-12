Close

Tradiciones del mundo que solo ocurren en Navidad Dale una mirada a estas celebraciones y tradiciones que ocurren alrededor del mundo durante la temporada de Navidad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Navidad es una época maravillosa en donde gran parte del mundo se une en un espíritu de agradecimiento lleno de tiempo en familia, tradiciones y festejos. Aunque cada país y región del planeta puede tener sus propias costumbres, algunas han traspasado fronteras y culturas, como el arbolito de Navidad, los regalos, las cenas y las decoraciones. Es la época del año preferida por todos. La gente se siente más feliz y con actitud de celebración. No es para menos, ya que las tradiciones que se tienen en esta temporada hacen de este tiempo algo muy especial. Dale una mirada a estas costumbres y celebraciones en el mundo que tienen lugar durante la época de Navidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Festival de los faroles gigantes en Filipinas Image zoom Festival de los faroles gigantes | Credit: Getty Images La ciudad de San Fernando es conocida como la capital de la Navidad en Filipinas. Allí, los habitantes de todo el país y del mundo pueden disfrutar de esta tradición llena de color, en la que diferentes poblaciones participan con faroles gigantes creados para esta ocasión. Los faroles son reconocidos por su gran tamaño, diseños y colores. Un espectáculo que cobra vida durante las noches de diciembre. Las posadas en Centro América Image zoom Piñatas para las posadas | Credit: Getty Images Las populares posadas son una de las tradiciones de Navidad más queridas en países como México, Guatemala y El Salvador. Entre el 16 y 24 de diciembre, familias y amigos conmemoran el recorrido que hacen la Virgen María y San José desde Nazaret hasta Belén. Parte de la tradición implica abrir las puertas de la casa para que todos los seres queridos se unan al festejo. Los elementos indispensables de cada posada son la música, la comida y las reconocidas piñatas con forma de estrella de siete picos. Árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York Image zoom Rockefeller Center | Credit: Getty Images El árbol del Rockefeller Center se ha transformado en un ícono mundial de las tradiciones de Navidad. Miles de personas se reúnen en este céntrico punto de Nueva York cada año para verlo encendido durante la temporada de fin de año. Este impetuoso árbol, que es decorado por miles de luces y una estrella gigante, es una de las atracciones turísticas más visitadas de la ciudad durante diciembre. Día de las velitas Colombia Image zoom Día de las velitas El Día de las velitas es considerado Colombia como el inicio oficial de la temporada de Navidad. Las familias celebran la Inmaculada concepción y honran a la Virgen María prendiendo velas en sus hogares. Los barrios de todo el país se unen para decorar las calles, ventanas, balcones y jardines con faroles y velas. Esta iluminada tradición se celebra el 7 de diciembre. Hanukkah Image zoom Hanukkah | Credit: Getty Images Hanukkah, también conocido como el Festival de las luces, es otra de las celebraciones más grandes del mundo que tiene lugar en la época de la Navidad y es una de las tradiciones judías más honradas. Durante ocho días, los hogares son embellecidos con candelabros y velas para iluminar las cenas familiares. Día de los Reyes Magos Image zoom Rosca de reyes | Credit: Getty Images Esta festividad cristiana tiene lugar el 6 de enero de cada año y hace parte de las celebraciones por el nacimiento del Niño Jesús. Las tradiciones varían un poco de país en país, pero el significado es el mismo. En este día se conmemora la llegada de los tres reyes de Oriente para adorar al recién nacido y quien es el rey de los judios. Melchor, Gaspar y Baltasar, traen tres regalos: oro, incienso y mirra. En varios países, este día trae mucha ilusión a los pequeños, ya que están a la espera de los regalos que les pueden traer los Reyes Magos. También es el día en que aparece la deliciosa rosca de Reyes.

