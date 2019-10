Trabajos desde casa: ideas para ganar dinero en tu hogar ¿Se puede ganar dinero desde casa? ¿Qué oportunidades laborales te permiten ganar dinero desde la comodidad de tu hogar? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchos anhelan encontrar un trabajo que brinde beneficios y un ingreso regular sin dejar la comodidad del hogar. ¿Se puede ganar dinero desde casa? ¿Qué oportunidades laborales te permiten ganar dinero desde la comodidad de tu hogar?. Si bien no existe una formula mágica de ganar dinero fácil, sí existen maneras de generar ingresos desde la comodidad de tu casa sin sacrificar ventajas esenciales, incluyendo beneficios y seguridad laboral. Te presentamos algunas alternativas que le han funcionado a muchas personas y han logrado generar valores extras, y en algunos casos, un negocio que se convierte en un fuerte ingreso mensual. Hacer bisutería. La Master Coach de Programación Neurolingüística, Cynthia Farah, explica que esta es una opción maravillosa porque en casa puedes crear piezas únicas como, entre otras, collares, aretes y pulseras. Además de disponer de tu propio horario y venderlas por redes sociales, uno puede manejar el sistema de pago por medio de depósito o transferencia -la opción más sencilla – o con aplicaciones que te permiten hacerlo por medio de tarjeta de crédito. Image zoom Comida. si te apasiona esta área, seguro tienes ese toque que te va a diferenciar de los demás – ya sea algo dulce o salado, u opciones saludables. También podrías ofrecer opciones de dulces de quinceañeras o manjares tradicionales de tu país de origen. Tarjetería especial. Si tienes habilidad en caligrafía (de esas que nos enseñaban hace muchos años) y que ahora se conoce como lettering, puedes hacer notitas especiales, o invitaciones personalizadas para cumpleaños, bautizos o matrimonios. Asegúrate de realizar unas fotos bonitas, diferentes y subirlas a tu red social para que más personas puedan ver el producto y hacer sus pedidos. Si te gusta coser, podrías hacer ropa a la medida, o arreglos como poner botones, hacer hilvanes, ese tipo de cosas que no todos saben cómo resolverlo y que seguro valorarán y pagarán bien tu mano de obra. ¿Dominas algún idioma o materia?. Podrías dar clases particulares a adultos o niños que requieran esa enseñanza, y una vez más a tus horarios y desde tu hogar. ¿Te gustan los animales? Este servicio especial para quienes tienen y aman a sus mascotas, y no tienen donde dejarlo en sus viajes o en su horario laborar, y les preocupa que sus amados animalitos pasen solos. Image zoom Getty Images Hacer ventas telefónicas, tipo call center. Podrías ofrecer tus servicios con alguna empresa que necesite este servicio de hacer llamadas; ya sea para ofrecer algún producto o para gestionar valores de cobranzas, está opción también la puedes desempeñar desde tu hogar. Si te gusta lo digital podrías ser un community manager, es decir manejar las redes sociales de alguien, desarrollando tu creatividad en posteos y contenidos. Si dominas estos temas, desde el celular, podrás hacerlo estupendamente. Resolvedor de pendientes (seguro tendrías muchos clientes) algo así como un asistente personal, pero para resolver eso que todos tenemos en nuestra “lista de cosas por hacer”, como trámites y reclamos que conllevan ese tiempo que no muchos tienen y que puede hacerse sobre todo por teléfono o por Internet. Bienes Raíces. Existen muchas maneras de hacer dinero desde casa en la industria del Real Estate, entre las más fáciles tenemos el mercado de las rentas. En Nueva York y otras ciudades donde la migración sigue aumentando, aumenta también la demanda de personas buscando un lugar para mudarse. La técnica consiste en ayudar a esas personas a encontrar un espacio al que puedan mudarse. ¿Como hago dinero? Según el experto de Bienes Raíces, Gabriel Castro, existen muchas plataformas en donde puedes encontrar ofertas de cuartos, casas o departamentos para la renta que son publicados directamente por el dueño de la propiedad. Tu trabajo consistiría en alzar el teléfono desde casa y llamar a estos propietarios para pedirles autorización para promover su propiedad en tu círculo de amistades o redes sociales. Una vez obtengas la autorización, empiezas a promover esa propiedad en tu círculo de contactos, poniendo tu información como contacto y sin colocar la dirección exacta – por cuestiones de seguridad. Image zoom Una vez encuentres alguien que coincida con tu producto solamente debes anticipar que si llegase a mudarse deberá pagarte el equivalente a un mes de renta como comisión por haber coordinado y encontrado la vivienda en donde se mudará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recuerda: lo más importante de todas estas opciones es hacerlas con mucho amor, y desde el corazón, todo lo que se hace desde ese lugar sale bien y tiene buena paga. Advertisement EDIT POST

