Tips para ayudar a familias a sobrevivir la temporada de la gripe Tips esenciales sobre qué hacer cuando los padres se enferman con la gripe. By Nohelia Castro Con el clima cada vez más frío y los días más cortos, la temporada de la gripe ya comenzó, trayendo consigo tos, estornudos y escalofríos. Mientras que los padres suelen enfocarse en proteger y mantener sanos a sus niños, ¿qué sucede cuando los padres mismos se enferman? Para ayudar a las familias a sobrevivir los resfriados y mantenerse saludables durante la temporada de la gripe, Jeannette Kaplun, fundadora y CEO de Hispana Global y premiada periodista de temas de familia, se unió a Theraflu para brindar consejos esenciales sobre qué hacer cuando los padres se enferman. ¡Toma nota: 1. Usa un papel o una toalla para abrir las puertas de la nevera y el horno. En promedio, cada persona en mi familia abre la puerta de la nevera al menos 10 veces al día. Aparte de limpiar con frecuencia las manijas de las puertas con una toallita antibacterial, usar una toalla para abrir la nevera y el horno me ayuda a mantener mis gérmenes lejos de mi familia. 2. Tira a la basura los cepillos de dientes después de que alguien se enferme. Boto todos los gérmenes junto con los cepillos viejos cuando los reemplazo con unos nuevos. Muchas veces olvidamos que los cepillos de dientes pueden ayudar a propagar los virus y bacterias. Image zoom 3. Coloca inmediatamente todos los platos sucios en el lavaplatos después de cada comida y merienda. Esto evita que los gérmenes se multipliquen en platos, bowls y cubiertos sucios en el fregadero. Además, una limpieza completa con agua caliente en el lavaplatos garantiza que todos los platos se desinfecten. 4. Cambia las fundas de las almohadas todos los días cuando tu o un miembro de tu familia esté enfermo. Después de pasar la noche respirando y sudando en la almohada, poner una funda de almohada limpia todos los días garantiza que los gérmenes sucios no se acumulen en la habitación. Image zoom getty images 5. Como madre, necesito priorizar a mis hijos y asegurarme de que estén bien cuando estoy enferma. Por esa razón, tomo Theraflu para aliviar mis síntomas de resfriado, ya que ofrece el alivio necesario cuando me estoy sintiendo mal. Mi sabor favorito es el té verde con limón y miel – el líquido caliente realmente alivia mi dolor de garganta y trabaja rápido en mis peores síntomas de resfriado y gripe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 6. Lávate las manos más a menudo de lo habitual. El lavado de manos previene la propagación de un virus y, aunque es esencial durante todo el año, ¡es crucial durante la temporada de la gripe! Además de lavarte las manos frecuentemente, recomiendo colocar una loción hidratante para las manos junto al jabón para evitar la resequedad de la piel.

