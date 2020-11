Close

Tips para ser un anfitrión de lujo en el Día de Acción de Gracias 5 consejos para que tu celebración de Thanksgiving sea todo un éxito. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las festividades de fin de año son una época llena de bellas tradiciones, enmarcadas por el tiempo que podemos disfrutar junto a nuestros seres queridos. El Día de Acción de Gracias da inicio a la magia de esta temporada y por ello, es una de las fechas más esperadas por todos los que vivimos en los Estados Unidos. El tradicional Thanksgiving es una festividad en la cual el agradecimiento, la unión y el compartir son los ingredientes principales. Sabemos lo importante que es para ti que todo sea un éxito y esto depende de la preparación de todos los detalles para la velada. Desde el menú, la decoración, los invitados, las actividades, hasta la elección de aquellas opciones virtuales que nos permitirán estar cerca de nuestros seres queridos. Aquí te compartimos cinco sencillos tips para que en esta celebración te conviertas en un anfitrión de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elige el menú con anticipación Image zoom Elige el menú | Credit: Getty Images Sin duda, la cena es la gran protagonista de la noche. Así que elegir y tener listos los ingredientes de antemano te será de mucha utilidad. Saber lo que vas a cocinar y compartir en la mesa te ayudará a programarte para usar el tiempo que tienes de una forma indicada. Lo tradicional en esta noche es festejar con un delicioso pavo al horno, el infaltable puré de papa acompañado de gravy, una fresca salsa de arándanos, habichuelas verdes estilo caserola y para completar una exquisita torta de calabaza. Incluye sabor latino Image zoom Coquito | Credit: Getty Images Para darle un poco de cultura y tradición hispana a tu velada puedes incluir entradas o pasabocas que tengan todo el sabor latino. Estos platillos no decepcionan, ya que traen a la mesa todo la tradición y sazón de nuestras raíces. Además, le dan color y gusto latino a esta celebración norteamericana. Unas arepas con los toppings preferidos de tu familia, unos deliciosos tamales o un pastel de tres leches pueden darle ese toque latino a tu celebración. Desde luego, no olvides añadir a tu menú un mojito navideño, una margarita o un tradicional coquito para darle calor caribeño a tu velada. La decoración Image zoom Decoración de otoño | Credit: Getty Images Preparar el espacio con una decoración especial le dará aún más magia a este día. Esta parte de la planeación es una oportunidad perfecta para involucrar a los más pequeños de casa. Elige colores de otoño para que le den a tu mesa un toque acogedor. Puedes utilizar calabazas, hojas otoñales, velas, ramas secas o flores de la temporada. Lo importante es que todos se diviertan y despierten su creatividad a la hora de elegir la decoración. Además, la decoración de este día puede permear tu hogar durante toda la temporada. Desde la habitación, la sala, las áreas comunes, hasta los platillos que estarán compartiendo durante la velada. Una actividad familiar Image zoom Actividad familiar | Credit: Getty Images Compartir en familia es uno de los regalos que nos da la temporada de fin de año. Colectar risas y momentos inolvidables son un infaltable para la noche. Elige alguna actividad familiar para realizar durante la reunión, esto le dará un toque de diversión a la celebración. Una noche de karaoke familiar, una batalla de charadas o bailar al son de sillas musicales pueden ser algunas de las opciones para la ocasión. Lo ideal es que todos participen, rían y disfruten del regalo de estar juntos. Celebración virtual Image zoom Celebración virtual Dale un espacio a la tecnología para reunirte con todos tus seres queridos, familiares y amigos no importa en qué lugar del mundo estén. Prepara un momento para hablar con ellos, realizar el brindis y dar gracias. Puedes utilizar plataformas como Zoom, FaceTime o WhatsApp, entre otros. Este gesto los acercará no importa la distancia o la situación actual que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19. Poder reir y compartir unas palabras borraran tiempo y distancia sacando lo mejor de este día lleno de agradecimiento.

