Close

Tips para sacarle el mejor provecho a los leftovers de las fiestas de fin de año Dale una mirada a estas sencillas soluciones para reusar los leftovers de Thanksgiving y Navidad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aprender a utilizar los leftovers es todo un arte, ya que en muchas ocasiones no sabemos cómo usarlos o reinventarlos para darle un nuevo aire a nuestra mesa. La clave está en despertar la imaginación para compartir, disfrutar y almacenar adecuadamente los alimentos que se prepararon con tanto amor para las celebraciones de fin de año. Aquí te compartimos algunas ideas que puedes implementar durante las festividades para aprovechar hasta el último bocadito de esos deliciosos platos que preparaste para tu familia. Día libre al chef del hogar Image zoom Día libre al chef del hogar | Credit: Getty Images Los llamados leftovers son la mejor opción para que la cocina del hogar se cierre por un día. Cocinar para la familia en una ocasión especial como el Día de Acción de Gracias o Navidad no es tarea fácil. ¿Por qué no darle un merecido descanso a los encargados de la cocina en casa? Los leftovers serán el aliado perfecto para darle a mamá o papá un día libre en la cocina para que simplemente puedan disfrutar de la compañía de su familia. Compartiendo amor y sabor Image zoom Compartiendo amor y sabor | Credit: Getty Images Una linda forma de aprovechar aquellos alimentos que nos quedan es compartiéndolos con otros. Un plato de comida hecho con amor puede transformar el día de un amigo, vecino, compañero o persona en necesidad. Sin duda alguna, compartir con aquellos que nos rodean es una opción que te hará sentir el verdadero significado de las festividades de fin de año. Creatividad en la cocina Image zoom Creatividad en la cocina La creatividad siempre será tu mejor amigo cuando de leftovers se trata. Puedes reinventar platos y crear nuevas opciones con los diferentes ingredientes que quedaron de tu cena. Una opción ideal es la de preparar sopas y cremas con los vegetales y legumbres que sobraron. Las ensaladas también pueden ser las reinas para aprovechar los leftovers. Usa lechuga fresca, espinaca y añade trocitos de pavo, frutas y vegetales que quedaron de tu cena. Así tendrás una ensalada con mucho sabor y que le encantará a todos. El mejor aliado Image zoom El mejor aliado El congelador es el aliado perfecto para conservar y aprovechar los leftovers. Allí puedes conservar los alimentos por más tiempo y reinventarlos días después. Es importante que tengas en cuenta las mejores prácticas a la hora de congelar ciertos alimentos, esto te permitirá saber cómo y qué almacenar en tu refrigerador. Desayuno de campeones Image zoom Desayuno de campeones | Credit: Getty Images La hora del desayuno es un momento ideal para usar los leftovers. Puedes preparar un desayuno especial al estilo brunch en el que puedas combinar los diferentes ingredientes que sobraron de tu cena. Los revoltillos de huevo van muy bien con una variedad de carnes y vegetales. Además puedes preparar unas tostadas, arepas o tortillas para acompañarlas con los deliciosos toppings que te sobraron como pavo, carne o queso.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tips para sacarle el mejor provecho a los leftovers de las fiestas de fin de año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.