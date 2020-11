Close

Tips para recuperarse del exceso de comida en el Día de Acción de Gracias Dale una mirada a estos 5 consejos para que te recuperes del llamado “Thanksgiving Coma”. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las festividades de fin de año muchas veces nos llevan a comer un poco de más y nos vemos en el exceso del consumo de calorías, grasa, azúcar y sal. A esto se suma que es una época en la que casi siempre hacemos muy poco ejercicio por los compromisos, las celebraciones y las vacaciones. Desde luego, el estar compartiendo en familia y saboreando deliciosos platillos irresistibles puede pasarnos factura al día siguiente de celebraciones como Acción de Gracias. Así que nos dimos a la tarea de compartir algunos consejos muy sencillos que te ayudarán a recuperar tu forma y a sentirte mejor si comiste de más. Recuerda que todos podemos tener días en los que disfrutamos y estamos más relajados en cuanto a la dieta. Así que no te culpes, lo importante es que esto no se convierta en un hábito para que tu salud y figura sigan intactos. Todos queremos sentirnos con la vitalidad y la energía necesaria para celebrar las fiestas de fin de año. Incorpora estas recomendaciones el día después de Thanksgiving para sentirte mejor y seguir festejando en familia esta esperada época del año. Elimina carbohidratos y azúcares Image zoom Elimina carbohidratos y azúcares La cena de Thanksgiving tiene ese poder de dejarte satisfecho por su variedad de sabores y platillos. Al día siguiente de la velada es importante eliminar el consumo de carbohidratos y azúcares. Desde luego, es primordial darle un descanso al cuerpo de estos alimentos que elevan los niveles de azúcar en tu sangre. Opta por opciones altas en fibra y proteína. Movimiento Image zoom Movimiento | Credit: Getty Images No esperes hasta que empiece el nuevo año para comenzar tus resoluciones de ejercicio. Estar en movimiento durante las festividades es ideal para ayudar a tu cuerpo a quemar calorías y eliminar toxinas por medio del sudor. Ejercitarse después de cada celebración, te ayudará física y mentalmente a eliminar ese bocadito de más. Jugos de vegetales Image zoom Jugos de vegetales | Credit: Getty Images Combina vegetales como el pepino, el apio y la col rizada para hacerte un batido -preferiblemente en un extractor- lleno de vitaminas y minerales. El reconocido jugo verde puede ayudar a darle un balance a tu organismo, además de desintoxicarlo de los excesos de azúcares y carbohidratos que consumimos. Infusiones de té Image zoom Infusiones de té | Credit: Getty Images El té es una excelente opción para darle un poco de amor a tu digestión. El té verde, por ejemplo, está lleno de antioxidantes y te ayuda a eliminar excesos de grasas ingeridas. Por su parte, el té de manzanilla o limoncillo te ayudará en caso de que tengas incomodidad en tu digestión por haberte sobrepasado en las cantidades de comida. ¡No te culpes! Image zoom ¡No te culpes! | Credit: Getty Images Preocuparse o culparse excesivamente después de una noche de comida, familia y diversión no es la mejor opción. Esto puede hacer que empeore como te sientes. Recuerda que compartir alrededor de la mesa en familia y el descanso de la rutina son también positivos para la salud.

