12 tips para descubrir a una persona hipócrita Todos hemos pasado alguna vez en la vida por una situación en la que una persona parecía ser una cosa y resultó ser otra. A lo mejor por ser muy ingenuos o por confiar demasiado en su amistad, llegamos a sentir la traición de lo que es una amistad hipócrita. Algunas personas hipócritas comparten ciertas características: 1. Adulación: Es el recibir elogios constantes, como qué linda te queda esa ropa o qué bella es tu hija, tú eres la mejor, te adoro, etc. Los términos de amor y de aprecio son buenos, pero alguien que constantemente los usa o los exagera es porque no le sale natural el aprecio y tiene que disfrazarlo con elogios para que no se note su sentir real. 2. La media sonrisa: Fíjate en el lenguaje expresivo facial de esa persona, una persona honesta sonríe con naturalidad, brillan sus ojos cuando está alegre y hasta deja ver una lágrima cuando está triste. Una persona con sentimientos falsos de hipocresía, usualmente solo sonríe a medias y es inevitable que la esquinita de la boca no se tuerza al intentar fingir su sonrisa. Además, a una persona hipócrita no le brillan los ojos de entusiasmo ni te demuestra su lado vulnerable. Grupo de amigas hablando Grupo de amigas hablando | Credit: Getty Images 3. Alguien que te habla mal de los demás: Alguien que te cuenta chismes y critica la vida de otros o miente, pese a ser su amigo, es una persona de la que te debes cuidar, pues si lo está haciendo con sus otras amistades, lo más seguro es que lo haga contigo.

4. No te mira a los ojos con confianza en sí mismo o no permite que sepas mucho de su vida, pero sí le interesa saber todo sobre la tuya.

5. Se acerca a ti por interés y no por amistad, a veces por la influencias que tengas con otros o por tu trabajo o por tu estatus económico o social.

6. Te pide que le des confianza, pero no te da confianza.

7. Te dice secretos de otras personas, cosas tal vez íntimas que no deberías saber.

8. Traiciona con facilidad a sus amistades y conocidos.

9. Tiene metas y haría lo que sea por lograrlas, inclusive cosas con las que no estás de acuerdo moralmente.

10. Ejerce su poder de convencimiento sobre otros para lograr lo que quiere.

11. Te pide favores que no te agradan o te incomodan, como dinero o cierta ayuda con un contacto de trabajo para lograr una promoción o una nueva posición en su compañía, lo que indica que pudiera ser tu amiga solo porque te está usando para su propósito personal.

12. Te invalida frente a otros, no te invita a sus eventos importantes y escuchas a otros diciendo que ha dicho algo incorrecto de ti.

