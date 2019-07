Secretos para alcanzar la libertad financiera

Image zoom Cortesía

Te haz preguntado alguna vez, ¿por qué otros son capaces de lograr sus ideales y tú no? ¿Por qué si me paso la vida trabajando, nunca logro alcanzar el éxito financiero? ¿Existe un camino que me lleve a la riqueza?

A continuación, la experta financiera y CEO de Moneywise Business Group FinanciallyFitLatina y Expofinanzas Mujer, Alejandra Ramírez, te presenta 5 secretos para lograr tu libertad financiera.

1. Cambia tu mentalidad en cuanto al dinero. Muchos de nosotros crecimos en una sociedad en la que se nos programó una mentalidad negativa en cuanto al dinero. Que si ganar dinero era muy difícil o que si ser rico era casi imposible. Todos esos pensamientos negativos en cuanto al dinero se quedan programados en nuestra mente, y nos afecta en nuestra vida financiera actual. Es necesario identificar esos pensamientos erróneos y cambiarlos por pensamientos positivos que nos lleven a nuestras metas. Como lo dice Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, la riqueza empieza con un estado mental, con un propósito determinado. En cuanto cambies tu mentalidad, tu situación financiera empezará a mejorar y todo girará a tu favor.

2. Organiza tu vida y no te excuses más. Cambia tu rutina y emprende un plan hacia la libertad financiera. Si quieres lograr algo diferente, tienes que dejar de hacer las mismas cosas. Busca nuevas alternativas y ábrete a emprender cosas nuevas y diferentes. Prepara un presupuesto, gasta menos, ahorra más. No busques excusas y culpables cuando las cosas no te salen como quisieras. Asume tu responsabilidad y busca resultados positivos que te lleven al éxito. No repitas: ‘no lo puedo hacer’, “la economía está muy mal’, ‘No lo puedo comprar’. Crea tus propios resultados y haz que las cosas sucedan a tu favor.

3. Establece metas. El deseo solo no te da riqueza. Convierte tu deseo en metas, y las metas en tu destino. Si no estableces metas fijas, no tendrás objetivos por conseguir. Lo primero que tienes que hacer es determinar tu meta, establecer una fecha concreta, crear un plan para conseguirlo, hacerlo por escrito y finalmente visualizar tu meta realizada. Comienza tu plan de inmediato y se persistente para no aceptar fracasos.

4. No te limites. Las oportunidades para lograr tus objetivos no tienen límites. Tú determinas tus propios sueños. Dios pone grandes sueños en nuestros corazones, pero en nuestros ojos parecen difíciles de conseguir. A lo mejor deseas abrir tu propio negocio o comenzar una carrera, pero no sabes por donde comenzar. Abre campo a nuevos pensamientos hoy para lograr los sueños que Dios tiene guardados para ti. No importa donde te encuentres hoy, con determinación puedes hacerlos realidad. Tu única limitación es tu propia mente.

5. Adquiere riqueza personal y aumentarás tu riqueza material. No te conformes a vivir en mediocridad. Decídete a hacer un cambio en tu vida. Prepárate, edúcate, estudia, aprende algo nuevo, adquiere una habilidad que te enriquezca y verás tu vida transformarse para bien. Rodéate de personas que tengas tus mismos ideales y puedan ayudarte a lograr tus metas. Busca nuevas oportunidades y conviértete en alguien indispensable. El resto vendrá a ti cuando estés preparado.

Si estas convencido de lograr tu libertad financiera, entonces lo lograrás. El éxito llega a quienes piensan con éxito, y el fracaso llega a quienes piensan en fracaso.