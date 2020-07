Bis la médium te da ocho tips para cambiar tu suerte ¡Bienvenido el éxito! Por Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Según la médium Bis, lo que resta del año serán días muy complicados; sin embargo, la cubana compartió algunos tips para que cambies tu suerte. ¡Toma nota! Empezar galería El 2020 Image zoom “La suerte de este año desgraciadamente estará muy deteriorada. Vienen muchos problemas de la mente. Tiene que haber un equilibro mental”, asegura Bis. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Albahaca Image zoom "Hay que tener equilibrio mental, recomiendo mucho que se hagan baños de albahaca, que pongan también una mata de albahaca dentro de la casa", aconseja la cubana. "Hay que santiguarse y limpiarse con una mata de albahaca porque limpia los espacios. Eso es muy necesario en este año que termina tal y como lo hemos empezado, con muchos problemas". 2 de 8 Applications Ver Todo Dormir bien Image zoom Getty Images “Debemos dormir muy en paz. Tenemos que encontrar nuestro yo interior para sacarlo y reconocer que estamos en esta tierra y agradecer. Esto es diariamente y hay que dormir por lo menos una vez a la semana con ropa de cama blanca". 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Esquinas llenas Image zoom "En nuestra casa no tienen que haber esquinas vacías. Siempre tiene que haber algo", dice Bis. 4 de 8 Applications Ver Todo No huecos Image zoom “Adentro de nuestro hogar no deben de haber huecos. Si tienes huecos adentro de tu hogar hay que taparlos porque el hueco significa muerte. Significa que estamos acelerando procesos que no queremos como la muerte”, asegura la médium. 5 de 8 Applications Ver Todo Flores y velas blancas Image zoom "Hay que tener flores y velas blancas. El color blanco es paz. En este año hay que buscarla mucho", dice la cubana. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Casa bendecida Image zoom “Tenemos que tener nuestra casa bendecida”, dice Bis. 7 de 8 Applications Ver Todo Vaso de agua Image zoom "Antes de acostarnos debemos poner a un lado de la cama un vaso de agua.. Los espíritus llegan y pueden tomar agua”, dice Bis. “Hay muchas personas que mueren con sed y ansiedad. Con ese vaso de agua les vas a dar esa bendición y así no te molestan de otra manera”. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Bis la médium te da ocho tips para cambiar tu suerte ¡Bienvenido el éxito!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.