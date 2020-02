Cómo evitar que el aguacate se torne color marrón Si quieres conservar el aguacate fresco y evitar que aparezca en su superficie el color marrón, te ofrecemos consejos fáciles y prácticos para lograrlo. By Lissy De La Rosa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El aguacate es uno de los alimentos predilectos de los latinos. Además, es el ingrediente principal del famoso guacamole. Pero, ¿cómo podemos lograr que mantenga su color verde tan llamativo y evitar que se torne marrón? El portal de cocina Extracrispy explica que ese cambio en color se debe a la oxidación. ¿Qué significa eso? La oxidación es la reacción química que se da cuando un aguacate es expuesto al aire. Es decir, cuando se corta la cáscara o piel de aguacate y el fruto se queda descubierto. Ahí es que el aguacate toma su color marrón. El tono, al ser oscuro no esa agradable a la vista y tampoco en sabor. Inclusive , la Hass Avocado Board dice que no es bueno que se consuman esas partes que están marrón u oxidadas. Image zoom Entonces, ¿qué debes hacer para que el aguacate no se ponga oscuro? El portal cita a Harold McGee autor de On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen, quien explica que si le agregas limón o lima a los aguacates, como son ácidos, eso hace que las enzimas que provocan el color marrón no puedan trabajar correctamente y permanezca el color natural. Si abres un aguacate y quieres guardar un pedazo o un sobrante de guacamole o aguacate majado, McGee explica que necesitas utilizar papel plástico para envolverlo. Ojo, tienes que hacerlo muy bien, pegando el papel plástico a la superficie del aguacate sea en trozos o majado para que no entre el aire. Si entra el aire, aparecerá el color oscuro. El papel de envoltura plástico funciona como una especie de pared protectora afirma McGee. Si luego de guardarlo, ves alguna parte oscura, elimínala y come el resto que esté verde y fresco. Advertisement

