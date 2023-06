Exclusiva: Verónica Biondi comparte sus tips para elegir la cerveza perfecta en cada ocasión ¿Qué tipos de cervezas hay? ¿De qué están hechas? ¿Con qué alimentos se combinan mejor? Tus dudas ¡aclaradas! por esta experta en el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estrella Galicia Credit: Cortesía: Estrella Galicia Elegir una cerveza parece sencillo, pero es realmente un arte. Para hacer la mejor selección y hay que tomar en cuenta no solo su color o su cuerpo, también influye el grano del que esté hecha y otros factores para poder combinarla a la perfección con cada comida, ¡o simplemente disfrutarla solita! ¡Pero para lograr esto no tienes que ser un experto! Al menos así lo ha demostrado Verónica Biondi, experta en cultura cervecera, quien recientemente ofreció una demostración en Brooklyn, NY, brindando tips sencillos para elegir la cerveza perfecta durante el lanzamiento del proyecto musical SON Estrella Galicia. ¡Síguelos al pie de la letra y prepárate para dejar a tus amigos boquiabiertos! Cómo diferenciar una cerveza tipo Lager de una Ale Aunque a menudo se confunden, las lagers y las Ale son dos familias de cerveza diferentes, y la diferencia está en la temperatura de fermentación. Normalmente cuando pedimos una Lager, pedimos una rubia con una graduación moderada entre 4.5 y 6 grados. Son cervezas que no tienen los componentes aromáticos de la fermentación. En cuanto a las Ale, las más conocidas dentro de esta familia son las IPA. De hecho, la A de IPA significa Ale (Indian Pale Ale). Es el estilo que más se ha popularizado, por lo que cuando la gente pide una Ale suele pensar en una IPA. Una IPA puede ser amarga y muchas veces juega con aromas afrutados, cítricos y resinosos y contiene un grado alcohólico entre 5 y 7 grados. El tipo de cereal utilizado influye en el resultado final de la cerveza El tipo de cereal utilizado para hacer cada cerveza determina en gran medida el perfil de sabor. Ten esto en cuenta al elegir la lager para usted. Por ejemplo: El trigo da una sensación de mayor frescura en boca. El centeno aporta un toque más especiado a la cerveza. La avena le da una textura aterciopelada y sedosa. Desmitificando el contenido de alcohol en cervezas oscuras A menudo se cree que las cervezas negras contienen un mayor contenido de alcohol que las rubias. Sin embargo, esto es un mito. A la hora de aprender sobre cervezas, es necesario distinguir entre intensidad de sabor e intensidad alcohólica. La intensidad del sabor depende de con qué se elabore la cerveza, incluso si esta contiene maltas tostadas o no. Sin embargo, este tipo de cerveza seguramente no contiene más alcohol que cualquier otra. Por ejemplo, hay muchas cervezas negras u oscuras que solo tienen 4 o 5 grados de alcohol. Si bien Verónica no tiene una cerveza favorita y recomienda seleccionar cervezas según la ocasión, la técnica de cultura de la cerveza está particularmente orgullosa de la Black Coupage de 1906 que ganó la medalla de oro de los World Beer Awards en su categoría Dunkel Bock y es una de sus cervezas favoritas para beber después de la cena: Verónica Biondi Credit: Cortesía: Estrella Galicia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Opciones de cerveza para maridar con tus comidas favoritas Estrella Galicia Especial es una lager dorada brillante elaborada con el equilibrio perfecto de maltas mezcladas y lúpulos amargos, y va bien con quesos frescos, verduras, pescados blancos y carnes.Estrella Galicia 0,0, una cerveza refrescante con 0,0% ABV perfecta para aquellos que quieren disfrutar del sabor de una cerveza de calidad sin alcohol o sin alcohol. Marida bien con quesos frescos, verduras, mariscos y pescados blancos.1906 Reserva Especial, una lager elegante con un carácter único y agradables notas tostadas, es perfecta para disfrutar con varios quesos, incluidos los ahumados, como San Simón da Costa, Idiazabal ahumado, queso ahumado de Pría. También va bien con verduras templadas, pescados azules, sushi, carnes redondas -como el cordero- y carnes cocinadas en horno de leña.1906 Black Coupage, mezcla cuatro maltas tostadas seleccionadas y dos lúpulos dando como resultado una lager negra con sabores intensos para aquellos con un paladar más aventurero. Funciona bien con postres que incluyen ingredientes utilizados para su elaboración como chocolate o café (Brownie, Trufas, Tiramisú). **Veronica Biondi es técnica de cultura cervecera de Estrella Galicia con más de cinco años de experiencia en el espacio. En 2018 empezó a trabajar en una pequeña cervecería artesanal de Barcelona en el área de producción y desde septiembre de 2022 forma parte del departamento de Cultura Cervecera de Estrella Galicia, enfocada principalmente al mercado internacional. Veronica tiene una maestría en desarrollo e innovación de alimentos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Verónica Biondi comparte sus tips para elegir la cerveza perfecta en cada ocasión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.