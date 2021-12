6 tips antiestrés durante las fiestas de fin de año ¿Estrés navideño? Dale una mirada a estas sencillas recomendaciones para evitarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de festividades de fin de año es especial y mágica, de esto no cabe duda, pero algunas circunstancias también pueden transformar esta época en una bomba de estrés para cualquier persona. La preparación de reuniones familiares, la búsqueda de regalos, los centros comerciales abarrotados de personas o las interminables filas en los supermercados —entre otras situaciones comunes durante esta temporada—, pueden disparar nuestro nivel de estrés a tal punto que en ocasiones terminamos convertidos en el Grinch. Dale una mirada a estas sencillas y prácticas recomendaciones para que el estrés no sea uno de los invitados a tus celebraciones de fin de año. Enfócate en lo importante Es muy fácil que nos dejemos llevar por el "corre corre" de la temporada, pero no olvides cuál es el verdadero significado de esta época. Disfruta de este tiempo junto a tu familia y tus seres queridos. Agradece por todo aquello que tienes. ¡Ríe! Tips para evitar estrés Credit: Getty Images ¡Disfruta de cada momento! Si algo hemos aprendido durante estos últimos dos años es que nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. La sonrisa es una de las fórmulas para evitar el estrés de la temporada festiva, según lo comparte en una publicación la Alianza Nacional de Salud Mental. Así que convierte a la risa en tu mejor aliado. Planifica Organizar tu calendario es una de las recomendaciones antiestrés que dan los expertos de la reconocida Clínica Mayo. Planificar con anticipación te puede ayudar a realizar las múltiples labores de la temporada de una forma divertida y que disfrutes. Agenda días para hacer tus compras, anota aquellos en los que te quieres dedicar a la cocina, selecciona los momentos para tus actividades familiares y añade todo aquello que también deseas realizar. Un calendario organizado te permitirá tener una idea más realista del tiempo que tienes y las actividades que puedes hacer. No descuides tus hábitos de salud Es común que muchos nos relajemos en nuestros hábitos de salud durante esta temporada. Al hacer esto, sin darnos cuenta añadimos estrés y sentimientos de culpa que no necesitamos durante los últimos días del año. Recuerda descansar lo suficiente, incluir comidas saludables durante el día, hacer actividad física y no excederte en el consumo de alcohol y azúcar. Mantente activo Tips para evitar estrés Credit: Getty Images Según lo recomienda la Asociación Americana del Corazón, el ejercicio es una de las actividades que te ayudará a mantener los niveles de estrés bajo control durante las celebraciones de fin de año. Asegúrate de abrir espacios en tu agenda durante estas semanas que te permitan ir a caminar, visitar el gimnasio, montar en bicicleta o realizar aquellas actividades físicas que más te gusten. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prepara un presupuesto Uno de los detonantes más comunes de nuestros niveles de estrés durante la temporada festiva es el dinero. Para evitarlo, pon en orden tus finanzas y prepara un presupuesto para los gastos de esta época. Eso te permitirá tener un mejor panorama de lo que puedes y no puedes comprar.

