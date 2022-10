Los 5 tipos de mujer que existen: ¿dónde estás tú? Nacemos, y a medida que crecemos nos encontramos con diferentes tipos de mujeres que exploramos según nuestra edad y la etapa por la que estemos pasando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aquí comparto contigo los 5 tipos más comunes. A lo mejor tú te encuentras en una de ellas y quieres ser otro tipo de mujer. 1- La mujer dependiente Este tipo de mujer casi siempre depende de su pareja o de alguien en su entorno para llevarla a la tienda o hacer cosas simples en la casa y casi nunca sabe cómo llegar a los sitios. Muchas veces se enoja porque la gente no siempre tiene el tiempo que ella busca para hacer sus cosas. -Amiga, si tú te encuentras aquí, te invito a que día a día te propongas un nuevo reto a ti misma para que salgas de ese círculo vicioso. Lee un poco más, atrévete a tomar el transporte público, haz cosas sencillas como cambiar los bombillos de tu casa y verás como poco a poco te irás sintiendo más independiente. 2- La mujer que lo sabe todo Este tipo de mujer lo sabe todo, nunca calla su opinión, a veces no piensa para hablar, es muy divertida, pero tiene muy pocos amigos. Sabe dónde están los mejores restaurantes, los mejores clubes y conoce cada truco para conseguir lo que quiere. Si de buscar descuentos se trata, espero que tengas una amiga como ella. -Amiga, si tú estás aquí, es bueno que a veces juegues el papel de que no lo sabes todo, escucha más a las personas cuando conversan contigo y habla menos. Eso te ayudará a ser más sensible con la gente y verás que tendrás más amigos(as) que quieran compartir contigo. 3- La mujer independiente Este tipo de mujer casi siempre es muy feminista, es ideal para el hombre que busca una mujer que no dependa de ellos, ya que estas mujeres trabajan mucho y todo lo consiguen por su propio esfuerzo. Lo malo es que muy pocas veces aceptan ayuda o un consejo, ya que son muy independientes en su vida personal y profesional. -Si tú estás aquí, te felicito por tus logros y te invito a que de vez en cuando tomes el asiento del pasajero y no el volante, esto te ayudará a que seas una mujer más espontánea, ya que no tienes que planificarlo todo. Déjate llevar un poco más por los momentos, te ayudará con el estrés que ya tienes en tu vida cotidiana. Grupo de amigas paseando felices Grupo de amigas paseando felices | Credit: Getty Images 4- La mujer ama de casa Este tipo de mujer es muy tradicional en todo, especialmente si viene de una familia tradicional donde su madre siempre permaneció en casa a cargo de los hijos y las tareas del hogar. Esta mujer podría considerarse casi dependiente pero no lo es, este tipo de mujer sabe dar más vueltas en la ciudad si tiene hijos activos, siempre está en todo lo que sus hijos están. Es muy activa, no tiene un trabajo con salario, pero hace mil cosas. -Si estás aquí, es bueno que utilices todas tus relaciones con padres y madres y seas tu propia relacionista pública, podrías empezar a tener trabajos pequeños desde casa. Esto te ayudará a tener un poco de ingreso económico para ti y estar preparada para una emergencia. 5- La multimujer Este tipo de mujer se merece un premio, tiene una familia y sabe cómo ser madre y esposa al mismo tiempo. Tiene una profesión y muchas veces continúa tomando cursos para seguir aprendiendo. Sabe cómo administrar mejor su tiempo y siempre va a clases de yoga, al gym o simplemente, a caminar. Está siempre activa. – Si estás aquí, te felicito y lo único que te podría decir es que espero que tengas ahorros, ya que tú siempre estás activa y en la calle. Eso siempre trae gastos, así que si no tienes una cuenta de ahorros, es hora de que empieces a guardar.

