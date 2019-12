¡Terror! Es viernes 13... ¿Sabes el origen de la superstición? Una superstición es sencillamente la creencia irracional por las que las cosas pasan de forma mágica, sin ninguna base científica.Te explicamos uno de los mitos más antiguos cuya creencia sobrevivió hasta nuestros días. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Viernes 13! Si eres supersticioso, seguro sólo de pensarlo se te habrán puesto los pelos de punta. Image zoom Al igual que si se te rompe un espejo (siete años de mala suerte) o si se te cruza un gato negro (una desgracia está al caer), siempre tienes la ventaja de que puedes tocar madera para desviar la mala suerte hacia otros rumbos lejos de los tuyos. Image zoom En realidad, ¿qué es una superstición? Una superstición es sencillamente la creencia irracional por las que las cosas pasan de forma mágica, sin ninguna base científica. Las supersticiones crean mitos que transforman las historias, de ahí que en el pasado se multiplicaran para dar una explicación a las cosas que no se entendían o parecían inexplicables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué nació el temor al viernes 13. Una de las más creíbles nos traslada al siglo XIV, más exactamente al viernes 13 de octubre de 1307, día que el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y arresto de la Orden de los Caballeros Templarios, quienes fueron denunciados por sacrilegio, herejía y adoración a ídolos paganos ante el papa Clemente V. Image zoom Jacques de Molay, maestro Templario, murió quemado en la hoguera no sin advertir antes que Dios se encargaría de tomar represalias por sus muertes. Misteriosamente, aseguran que en menos de un año y ambos en un viernes 13, morirían el rey Felipe IV y el Papa Clemente V. ¿Casualidad o presagio? Fue así como muchos aseguran nació la leyenda. Image zoom No en todos los países alrededor del mundo se celebra este día como el de la mala suerte. Image zoom En Italia, por ejemplo, viven esta fobia los viernes 17, mientras que en España el día de los malos augurios está fijado los martes 13, allí conocidos con la expresión “martes y 13″. Advertisement

