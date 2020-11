Book Corner presenta: Yo soy estas verdades de Sunny Hostin

¡Bienvenidos a una nueva edición de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta ocasión te recomendamos Yo soy estas verdades (Harper Collins), el más reciente libro de Asunción Cummings Hostin, conocida profesionalmente como Sunny Hostin.

En esta fascinante autobiografía que aparece en inglés bajo el título I Am These Truths: A Memoir of Identity, Justice, and Living Between Worlds (Harper One), de la abogada, periodista y anfitriona de The View (ABC), de 52 años, nos habla sobre sus raíces en Puerto Rico y los contrastes con su familia paterna en Estados Unidos, su crucial papel en el caso del asesinato del joven Treyvon Martin, en Florida, y las lecciones que la vida le ha dejado.

Aquí un extracto de nuestras entrevista exclusiva:

Desnudar el alma

"Fue mucho más difícil de lo que pensé", asegura la autora sobre el proceso de escribir el libro para contar su propia vida. "Como periodista no quieres ser parte de la historia. Es fácil contar las historias de otros y es muy fácil abogar por otros. Pero me preocupaba el exponer a mi familia, a mis amigos a las críticas. En mi historia he tenido casi más fracasos que éxitos". ¿Ejemplos? "Que no renovaran mi contrato en [la cadena] CNN. También escribo sobre cómo en The View contrataron a Rosie Pérez [en lugar de mí] porque yo no era lo suficientemente latina".

La familia de Asunción

"Nunca me he olvidado de dónde vengo. Crecí en la pobreza; nunca supe qué tan pobres éramos. Estaba rodeada de música, baile, canto...pero hubo veces en que no teníamos luz...porque no podíamos pagar la cuenta. A veces no teníamos calefacción porque el súper [intendente] no la encendía, algo que pasa mucho en edificios de vivienda popular. A veces no teníamos suficiente comida", asegura reflexiva.

Crecer entre dos mundos

"Definitivamente lucía distinta a todos los demás", explica Hostin sobre su niñez. La también madre de dos hijos es fruto de una familia puertorriqueña con una familia afroamericana y crecer entre ambas y notar sus contrastes es algo que la marcó, según cuenta en el libro. "Cuando iba a Puerto Rico de inmediato [me decían] 'la negrita'. ¡Y no me gustaba!. Yo siempre preguntaba ¿por qué la negrita?'. Como a los 5 años dije que me dejaran de llamar así. Yo he visto que es un apodo para otras mujeres afrolatinas. Creo que es muy importante para la comunidad Latinx el empezar a hablar [del tema] del 'colorismo'", asegura la autora, quien dedica un capítulo completo a este tema y aboga por la discusión del racismo entre latinos. "Si miras a Telemundo, a Univision, no ves a mucha gente que se parezca a mí ¿y por qué no? La representación [de todos los colores de piel] importa".

Su papel en el caso de Treyvon Martin

"Ben Crump, abogado de la familia de Treyvon Martin y yo habíamos trabajado juntos por mucho tiempo...y habíamos discuto que ha habido muchos muchachos negros e hispanos que han sido brutalizados por la policía...y que no se había hecho nada al respecto", explica Hostin sobre esta parte del libro. "[Mi hijo] Gabriel tiene 18 ahora y yo podía imaginarme que algo así le ocurriera", explica sobre los motivos por los cuales ella se sumó a la causa del adolescente de 17 años asesinado el 2 de febrero de 2012 por George Zimmerman en Sanford, Florida. Con sumo detalle Hostin cuenta cómo ella luchó con uñas y dientes porque el caso cobrara fuerza a nivel nacional en cadenas como CNN -donde ella trabajaba entonces- y consiguió que el caso no pasara desapercibido.

La influencia de la juez Sonya Sotomayor

Hostin asegura que desde que este libro era solo un sueño, Sonya Sotomayor, Magistrada de la Corte Suprema de la nación -nacida en el Bronx, al igual que Hostin- le rogó que cuando por fin publicara sus memorias no olvidara hacerlo también en español y así se conociera su historia en la lengua de sus ancestros boricuas.

Conoce más de Sunny:

En su mesita de noche...

Tengo muchos libros [uno de ellos es] Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, de Mary L. Trump.

Un libro que he regalado varias veces...

A parte del mío: The Wedding, de Dorothy West; The Emperor of Ocean Park de Steven L. Carter y The Prophet (Khalil Gibran).

Autor latino preferido...

Gabriel García Márquez. Mi hijo se llama Gabriel (dice entre risas). Cuando lo leo veo como acuarelas. Veo todo lo que pinta.

