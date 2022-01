Suerte y prosperidad: los mejores regalos para celebrar el Año Nuevo Lunar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Año nuevo lunar, año nuevo chino Credit: Getty Images De acuerdo con el calendario chino, el 1 de febrero comienza el año del Tigre de Agua. ¡Celebra la fecha con los colores y regalos tradicionales! Empezar galería Regalo clásico Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía En el Año Nuevo Lunar es tradición regalar un hermoso y brillante sobre rojo lleno de dinero para que tus seres queridos tengan un año lleno de prosperidad. Lunar New Year Lucky Red Envelope 12 Pack, de World Market. $4.99. worldmarket.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Para los solteros Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía Las matas son sagradas en la cultura chica porque representan el romance y muchos creen que traen suerte romántica para aquellos que son solteros. Faux Chinese Money Plant in Ceramic Pot, de World Market. $9.99. worldmarket.com 2 de 9 Ver Todo Naranja afortunada Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía ¡Las naranjas también forman parte de la celebración! Prueba un coctel creado con esta gaseosa deliciosa. Orange Soda, de Boylan. $1.49. worldmarket.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Felicidad familiar Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía ¡Los palillos chinos representan la felicidad y la abundancia en la familia! Fortune Cookie Training Chopsticks, de Fred. $7.99. worldmarket.com 4 de 9 Ver Todo Bendito bambú Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía El regalo perfecto para aquellas que adoran cocinar dumplings al vapor. 10-Inch Bamboo Steamer, de World Market. $14.99. worldmarket.com 5 de 9 Ver Todo Conoce tu fortuna Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía ¡Termina tu cena con unos fortune cookies que también traen suerte! Fortune Cookies Tub, de Asian Passage. $4.99. worldmarket.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galletas en casa Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía Si quieres probar a hacer las galletitas en casa, necesitas esta herramienta genial. Fortune Cookie Making Kit, de Helen's Asian Kitchen. $14.99. worldmarket.com 7 de 9 Ver Todo Ojos de impacto Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía Destácate como el tigre del año nuevo con esta paleta de sombras llamativas. Lunar New Year 2022 Tiger Wild Obsessions Eyeshadow Palette, de Huda Beauty. $29.00. hudabeauty.com 8 de 9 Ver Todo Rostro radiante Año nuevo lunar, año nuevo chino, productos Credit: Cortesía Uno de los sueros más populares en un frasco de edición limitada. Advanced Night Repair Serum, de Esteé Lauder. $200.00. esteelauder.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

