¡Sorprendente hallazgo científico podría curar todo tipo de cáncer! El doctor Yuman Fong lidera un equipo de investigadores en el Centro Oncológico City of Hope en Los Ángeles para vencer definitivamente el cáncer con un virus: la viruela de la vaca. Los resultados con los ratones son muy positivos y a principios de año se empezarán las pruebas con seres humanos. El doctor Yuman Fong lidera un equipo de investigadores en el Centro Oncológico City of Hope en Los Ángeles, California. Ellos son los responsables de este gran logro de lograr un virus modificado capaz de eliminar todos los tipos de cáncer que se conocen. El tratamiento ya ha sido utilizado con éxito en tumores de animales y ahora, a primeros del 2020, empezarán a realizarse las pruebas también con seres humanos. El tratamiento CF33 se realiza a partir de la viruela de la vaca y la empresa de biotecnología Imugene está llevando a cabo su desarrollo. Yuman Fong, el científica que lidera los experimentos, aseguró al Daily Telegraph que "tenemos evidencia de que los virus podían matar el cáncer desde principios del siglo XX, cuando las personas vacunadas contra la rabia tenían cáncer, este desapareció o entró en remisión». Desafortunadamente hasta ahora, los ensayos para combatir así el cáncer no dieron los resultados deseados. Si el virus era tan fuerte que lograba matar el cáncer, también acababa con la vida del ser humano. Pero ahora hay esperanza. Este último logro que persigue terminar con el cáncer, se consigue al mezclar el virus de la viruela de la vaca, que es inofensivo para el ser humano, con otros. Realizado con éxito en los animales, si este logro es efectivo en los seres humanos el avance en la medicina sería comparable con el descubrimiento de la penicilina.

