Exclusiva: Sonia Manzano nos presenta su nuevo libro Coming up Cuban Rising Past Castro's Shadow "[Es] una historia sobre Cuba; pero [también] es esta idea sobre las familias que son separadas", asegura la también actriz sobre este apasionante relato de gran actualidad, ¡tenemos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sonia Manzano, conocida mundialmente como María en el show infantil de Sesame Street (HBO) regresa con su más reciente proyecto: el libro Coming up Cuban Rising Past Castro's Shadow, dirigido a los jóvenes lectores. La quince veces ganadora del premio Emmy® Award y ganadora del premio literario Pura Belpré se ha aliado con la reconocida editorial Scholastic para lanzar una serie de libros que da inicio con este cautivador relato. El libro cuenta las historias de Ana, Miguel, Zulema y Juan y el impacto que tiene en sus vidas la revolución de 1959 encabezada por Fidel Castro en Cuba. Los críticos de la publicación literaria Kirkus Reviews han llamado a Coming Up Cuban una obra "reflexiva y conmovedora de la Cuba posrevolucionaria". Es un emocionante recuento que bien podría situarse en la Siria o Ucrania modernas, al relatar al dramático cambio que sufren los jóvenes cuando se ven rodeados por conflictos de esta magnitud. "Estoy de acuerdo", afirma la autora al hablar en exclusiva sobre el libro con Book Corner de People en Español. "No es particularmente una historia sobre Cuba, aunque ese era mi interés [inicial] pero es esta idea sobre las familias que son separadas. Los estilos de vida de la gente cambian en un segundo...y tienes que adaptarte". ¡Mira arriba la entrevista completa con Sonia Manzano para Book Corner de People en Español! Coming up Cuban Rising Past Castro's Shadow Credit: Cortesía: Scholastic "Una vez que aprendí sobre los niños que se fueron [de Cuba a causa de la revolución] quise saberlo todo sobre aquellos que se quedaron [en la isla]", explica Manzano sobre el libro para el cual realizó una profunda investigación durante aproximadamente cinco años. "Lo intenté todo para poder encontrar las cuatro voces [de mis personajes]". Sonia Manzano con rosita de Sesame Street Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es una obra que la autora endiente bien, siendo hija de migrantes caribeños que llegaron de Puerto Rico a Nueva York hacia 1940, Manzano creció en un hogar donde la frase"buscarse la vida" resonaba diariamente. Al igual que en muchas de sus otras obras con Coming Up Cuban Manzano busca darle sentido y valor a las vidas de los jóvenes hispanos que crecen en este país. ¡Coming up Cuban Rising Past Castro's Shadow ya está a la venta! ISBN 978-1-338-06515-2

