Javier Zamora presenta sobre su aclamado libro de memorias Solito: "El trauma nunca se va a olvidar" En exclusiva el aclamado autor de origen salvadoreño habla de su conmovedor relato que cuenta el viaje que él hizo a los nueve años desde su tierra natal para reunirse con sus padres en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El escritor y activista Javier Zamora se ha convertido en una de las jóvenes figuras más destacadas de la literatura de Estados Unidos gracias a su libro de memorias titulado Solito (Vintage Español) que lo han convertido en el primer salvadoreño en alcanzar la lista de los libros más vendidos del New York Times. La historia comienza en el pueblo de La Herradura, tierra natal del escritor quien obtuvo títulos universitarios de las prestigiadas universidades de UC Berkley, New York University y quien fue becario de Stanford y Harvard. Solito narra el viaje que en 1999 emprende el pequeño Javiercito, de solo nueve años, para reunirse con sus padres, quienes debido a la guerra en El Salvador se habían mudado a California, donde vivían sin documentos migratorios. Pero lo que inicialmente tenía que ser un viaje de dos semanas de duración —facilitado por coyotes y polleros— termina siendo un calvario para el menor de edad quien permaneció nueve semanas intentando llegar a la frontera incomunicado de su familia. En su intento de cruzar al otro lado el menor es deportado en al menos dos ocasiones. "Yo era muy extrovertido [pero cuando mi mamá se fue cuando tenía cinco años eso me fue cambiando mi personalidad era un niño muy tímido", explica Zamora a Book Corner de People en Español a, recordar cómo era de niño y antes de dicha experiencia. "Me hacían burla [era] un nerd". Javier Zamora Credit: Cortesía Javier Zamora/Vintage Español Su travesía comienza en GUatemala al lado de su abuelo pero a partir de México el menor queda solo acompañado de un grupo de extraños entre los que se encuentran Chino, Patricia y su hija Carla, quienes lo acompañaron durante toda la travesía y que a quienes Zamora nunca volvió a ver después de cruzar la frontera. En 1999 Javier Zamora emprendió un viaje desde su pueblo natal El Salvador para reunirse con sus padres en la zona de la Bahía, en California. Javier Zamora_baby photo Credit: Cortesía Javier Zamora/Vintage Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zamora tuvo que recurrir a la terapia para poder desenterrar las memorias de la travesía por mar y tierra y echar mano a los diarios que hizo cuando llegó a los Estados Unidos, algunos de ellos, manchados por las lágrimas que le arrancaron dichas memorias. "Los detalles de las cosas más traumáticas que describo en el libro nunca los he olvidado", asegura. "[Pero] hasta ahora puedo sentir el [sabor del] polvo de Oaxaca en mi boca", afirma, para mencionar un ejemplo de lo que le provocó el revivir el pasado. Solito Javier Zamora Credit: Vintage Español "Ya estoy en un lugar mejor", afirma Zamora, quien con este libro ha ganado los premios Alex Award y Christopher Isherwood Prize, ambos en el 2022. [He] entendiendo que el trauma nunca se te va a olvidar y que ese niño de nueve años, que soy yo, siempre me va a seguir", explica. "[Javiercito] siempre me va a estar acompañando hasta el día en que yo me muera". ¡Solito (Vintage Español), de Javier Zamora- ISBN 9781644736593, ya está a la venta!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Javier Zamora presenta sobre su aclamado libro de memorias Solito: "El trauma nunca se va a olvidar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.