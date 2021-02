Close

Peligroso síndrome inflamatorio ligado a COVID-19 va en aumento entre los niños Los médicos están sonando las alarmas por el síndrome inflamatorio multisistémico o MIS-C, que afecta a menores de edad y que va a la alza entre los hispanos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los médicos están sonando las alarmas por el síndrome inflamatorio multisistémico infantil o MIS-C, que sigue aumentando tanto en número de pacientes como en su gravedad y que ahora va a la alza entre los niños hispanos. "Estamos recibiendo más niños con MIS-C, pero en esta ocasión parece que un mayor porcentaje de ellos está bastante grave", comentó Roberta DeBiasi, directora de enfermedades infecciosas del Hospital Nacional de Niños de Washington D. C. al diario The New York Times en un reporte publicado a principios de semana. La experta señala que en 2020, durante la primera oleada de enfermos niños contagiados por la pandemia aproximadamente la mitad de requerían de tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. El número se ha elevado a entre el 80 y el 90 por ciento de los pacientes actuales. "Estamos en un momento crítico porque la cantidad total de casos de COVID está aumentando mucho", expresó por su parte Jackie Szmuszkovicz, cardióloga pediátrica del Children's Hospital Los Angeles a CalMatters en California, quien ha notado que gran parte de sus pacientes son de origen hispano. "Estamos viendo más niños con MIS-C en las últimas semanas después de ese gran aumento (de casos) en la comunidad". El MIS-C es que provoca la inflamación de tejidos y órganos del cuerpo, en algunos casos de manera grave. Estos incluyen al "corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel, o los ojos", según indica la reconocida Mayo Clinic, en Rochester. El síndrome y su conexión con COVID-19 aún no han sido del todo esclarecidas pero desde el surgimiento de la pandemia del coronavirus, a principios de 2020, pediatras han observado su aparición en algunos niños infectados con coronavirus, algunos de los cuales fallecieron. Según el sitio de HealthyChildren.org, respaldado por la American Academy of Pediatrics, los síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico o MIS-C son: Una fiebre (100,4 grados Fahrenheit/ 38 grados Celsius) que dura 24 horas o más Dolor de estómago, diarrea o vómito Dolor del cuello Sarpullidos o cambios en el color de la piel Ojos rojos Parece más cansado de lo normal Falta de aliento/dificultad para respirar Dolor o presión en el pecho que no desaparece El niño parece confundido Dificultades para despertarse o permanecer despierto Color azulado en los labios o el rostro Algunos de los primeros casos de este extraño síndrome, similar al Kawasaki, fueron identificados en el Reino Unido y eran extremadamente raros. A la fecha, y según dicho diario se han registrado cerca 48 estados en el país incluyendo en Puerto Rico y el Distrito de Columbia. 30 de esos bebés, niños y adolescentes pacientes fallecieron. Las noticias son de importancia para padres de familia ante los planes de múltiples instituciones escolares y deportivas de regresar a clases presenciales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

