¿Qué significan los gemidos de las mujeres durante el sexo? Los sonidos de las mujeres durante el sexo son muy variados. Con gritos, gemidos o suspiros nos expresamos, es una manera de pronunciar la sensación tan rica del momento. ¿Por qué lo hacemos? ¿A ellos les gusta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Universidad de Central Lancashire y la Universidad de Leeds revelaron que durante una relación sexual, nosotras las mujeres emitimos ruidos para impulsar la autoestima de ellos. Con su expresión superamos bloqueos mentales que se crean en la vida. Según el sexólogo Martín Velazco, a los hombres les encanta escuchar a sus mujeres gritar y gemir, pues se refuerza la relación sexual. Les da certeza de que estamos en proceso de llegar a nuestro punto máximo. Y aunque los hombres no son tan expresivos, ellas también se excitan con los sonidos de ellos. ¿Gritar o no gritar? Por supuesto que gritar… si lo hacemos, nos liberamos de forma inmejorable. Es un tipo de melodía sexual que ocasiona en ambos euforia, emoción y mucha pasión. Si tu forma de comunicar placer es por medio de ellos, imagínate lo que le pueden hacer sentir a tu chico… usa palabras que a ellos les encante escuchar. Pareja en la cama Pareja en la cama | Credit: Getty Images Curiosidades de los sonidos 1. El sitio LiveScience.com publicó que el 86% de las hembras del mono estimulan a sus machos por medio de los gemidos. Si ellas no lo hacen, sus parejas son incapaces de eyacular.2. Por la sensibilidad del oído, estos sonidos tienen mayor poder de excitación que los órganos sexuales.3. El escuchar a la pareja disfrutando por medio de los gemidos nos estimula el deseo sexual.4. Caroline Cartwright fue acusada por sus vecinos por el fuerte escándalo que emitía mientras estaba con su esposo; lo que la llevó a ser condenada por un juez a no exclamar ninguna sensación. Esta curiosa noticia la dio a conocer el periódico inglés The Sun. Significado El libro Secretos sexuales: la alquimia del éxtasis clasifica estos sonidos: 1. Sikritis: Se produce cuando inhalamos con los dientes cerrados. Es un privilegio para cualquier mujer. 2. Frases: Las exclamaciones son las encargadas de encender el deseo en la primera etapa. Por ejemplo: ¡mi amor!, ¡mi vida!… 3. Sonidos imprecisos: Es cuando la respiración se acelera. Los gemidos, gritos y suspiros se presentan en la segunda etapa del acto sexual. 4. No tienen significado: Los sonidos de esta última etapa carecen de concepto. La única explicación que posee es de deseo y éxtasis máximo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué significan los gemidos de las mujeres durante el sexo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.