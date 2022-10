Sexo y medidas de las mujeres: ¿Qué tan importante es el tamaño de la vagina? El tamaño del pene masculino es un tema universal: comedias, libros, comentarios, chistes, egos y autoestimas son armados y desarmados en torno a esta medida. Sin embargo, poco se habla de la medida de las mujeres. ¿Qué tan importante es el tamaño de la vagina? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gran mayoría de las mujeres convergen en que cuando de sexo se trata, el tamaño del miembro masculino no es lo más importante. En su defensa muchos hombres alegan que sus medidas dependen de las de nosotras. En dicho caso, ¿los órganos sexuales deberían tener cierta correspondencia para que hacer el amor sea algo placentero y exitoso? Aunque el tamaño de la vagina varía mucho de mujer a mujer, en general la cavidad vaginal tiene una profundidad de entre 3 y 4.5 pulgadas y una anchura de más o menos 1.18 pulgadas. Ambas medidas, tanto la longitud como la anchura, pueden aumentar en más o menos dos pulgadas en la medida en que se dilata. Una pelvis amplia podría ser señal de una cavidad vaginal más amplia y situaciones como una malformación genética pueden hacer variar la longitud de la vagina o crear tabiques internos que dificulten la penetración, pero estos son casos particulares relacionados con patologías que no constituyen una regla. Un ginecólogo puede dar una medida más precisa del tamaño de su vagina a la paciente, tras realizar un tacto. Pareja en la cama Pareja en la cama | Credit: Getty Images La hora de la verdad Según el sexólogo Walter Ghedin, la vagina tiene la capacidad de adaptarse al tamaño del pene y en rasgos generales ampliarse o contraerse para "abrazarlo". Tomando esta opinión como punto de partida no podríamos hablar entonces de una vagina grande o pequeña. La vagina tiene una capacidad muy elástica que, estimulada apropiadamente, tiene la capacidad de dilatarse durante la excitación y el orgasmo. Varios ginecólogos aseguran que a menos que la vagina presente algún tipo de malformaciones congénitas, tener relaciones tiene muy poco que ver con el tamaño de la vagina. Si hay poca lubricación, baja elasticidad o tensión muscular se puede presentar dolor o vaginismo. Ellos opinan Los hombres parecen no fijarse mucho en el tamaño de la vagina ( no es tampoco algo que pueda notarse a primera vista) precisamente por la capacidad que tiene esta de adaptarse al tamaño del pene. A ellos les importa mucho más la cercanía con el cuerpo femenino que sus medidas vaginales. Los años Como ocurre con cualquier otro tejido del cuerpo, el nivel de elasticidad de la vagina varía con los años, los partos (sobre todo los naturales) también afectan este punto. Antes de optar por una cirugía estética vaginal de "rejuvenecimiento" que son por demás innecesarias, es importante contemplar que: – Las relaciones sexuales y masajes vaginales mejoran la elasticidad y lubricación vaginal. -Tener orgasmos ayuda a fortalecer las paredes pélvicas. -Hacer ejercicios de Kegel también contribuye al fortalecimiento de las paredes vaginales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sexo y medidas de las mujeres: ¿Qué tan importante es el tamaño de la vagina?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.