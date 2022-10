9 series en Netflix que todas las mujeres tienen que ver ¡Netflix es nuestra adicción! Tanto así que cuando sabes que vas a hacer un viaje largo, tomas las precauciones del caso y hasta descargas una, dos o hasta tres películas para no aburrirte y que el trayecto se haga más corto y placentero. Tanto así que cuando sabes que vas a hacer un viaje largo, tomas las precauciones del caso y hasta descargas una, dos o hasta tres películas para no aburrirte y que el trayecto se haga más corto y placentero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por eso, hemos elaborado una lista de esas series que todas las mujeres, al igual que nosotras, tienen que ver. Amigas viendo una película Amigas viendo una película | Credit: Getty Images 1. El día que conocí a El Chapo: la historia de Kate del Castillo De forma exclusiva, Kate narra cómo fue su encuentro con el reconocido Chapo Guzmán y quien al parecer se enamoró de ella tras su papel en la serie La reina del Sur, según reveló uno de los entrevistados durante la serie o documental. Una historia real contada de boca de su misma protagonista. ¡Ya la vimos y está buenísima! 2. Orange is the New Black Cuando se estrenó en el 2013, se centró en su personaje principal, Piper Chapman, una mujer que fue enviada a prisión junto con su exnovia por 10 años. A través de sus temporadas, ha ido dando ciertos giros que la hacen muy interesante al enfocarse en diferentes historias de otras reclusas en Litchfield. Es tan versátil, que durante cada capítulo podrás conocer la vida del antes y el ahora de algunas de las encarceladas. 3. Las chicas del cable (Cable Girls) Sus cuatro protagonistas son telefonistas en Madrid en 1928 y ahí en el trabajo se hacen grandes amigas. Trabajando allí y con dinero en sus carteras, se dan cuenta de que desean ser mujeres independientes. Lidia, quien realmente se llama Alba, se reencuentra con el chico del que siempre estuvo enamorada de niña, pero él tiene una vida muy distinta a la de ella. Él la sigue amando. 4. La corona (The Crown) Relata la vida de la reina Isabel II. Sus 65 años en el poder, su bajo perfil, sus gustos sencillos y siete décadas casada con el príncipe Felipe de Edimburgo la convirtieron en fuente de inspiración para rodar una serie que ha tenido enorme éxito. 5. Girlboss Es la típica serie con la que te vas a identificar porque está basada en los hechos reales de Sophia Amoruso, una chica que comenzó a vender ropa vintage en eBay y acabó siendo la dueña del emporio de ropa en internet NastyGal. 6. Grace y Franki (Grace and Franki) Son dos esposas de dos hombres mayores que se declaran gays y se hacen amantes. Ellas no soportan verse ni en pintura, pero desde el momento en que sus esposos anuncian la "buena nueva" se encuentran en la misma situación, y la relación entre ambas mezcla amistad, drama y hasta humor. 7. El tiempo entre costuras (The Time In Between) La vida de Sira Quiroga no ha sido fácil. Ella es una joven modista que abandona Madrid antes del golpe de estado de 1936 para irse con Ramiro, un hombre oportunista del que se ha enamorado con locura. Se instalan en Tanger, Marruecos, donde llevan una vida social de maravilla, pero la vida de Sira da un giro inesperado y tiene que convertirse en espía. ¡Tienes que verla! 8. Nueva chica (New Girl) Si te gusta reír mientras miras la tele, esta serie es para ti. Su protagonista es una mujer que tiene todas las pijamas de felpa, hace cupcakes y prefiere quedarse en casa viendo Dirty Dancing que salir un viernes por la noche. ¡Te pasa algunos viernes! 9. Velvet Se ubica en la España de 1968, en un lugar donde todas las mujeres desearían comprar vestidos alguna vez en la vida: Galerías Velvet. Entre sus paredes, sus sofisticados vestidos y sus lujos, creció un amor desde la niñez, el de Ana y Alberto. Ella, la sobrina de un empleado y él, el hijo del dueño del negocio. Una relación en la que el tiempo los separa y luego los vuelve a unir. Ambos están dispuestos a romper las reglas, aunque sea un amor prohibido. Es de esas series que no quieres que acabe nunca. ¡Mi favorita!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 9 series en Netflix que todas las mujeres tienen que ver

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.