15 señales que te dicen que tienes una mejor amiga de verdad Encontrar una mejor amiga es como ganarte la lotería, casi nunca sucede. Y es que a los mejores amigos los conoces en tus peores crisis y no en aquellos días en los que tu vida es pura fiesta y éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Te darás cuenta de que tienes una mejor amiga de verdad porque en tu relación con ella da las siguientes 15 señales. 1. Una amiga verdadera jamás contaría un secreto que solo a ella le confiaste. Ni siquiera se atrevería a decir: "Tengo una amiga que…". 2. Cuando tienes una amistad real, ni tú ni ella van por la vida sacando provecho una de la otra. Ambas ceden de tal manera que el beneficio sea para ambas. Si ella se sacrifica por ti, tú lo haces por ella sin pensarlo dos veces. 3. Tu amiga no te juzga, te aconseja. Te da razones del por qué cree que actuaste de forma incorrecta y no es capaz de criticarte con terceras personas, aunque no esté de acuerdo con tus decisiones. 4. Puede pasar semanas sin verte, pero una llamada o mensaje de WhatsApp es suficiente para sentirse cerca. Tú y ella no miden su amistad por la cantidad de tiempo que pasan juntas, sino por la calidad de esos momentos maravillosos, como salir a tomar café o hasta tumbarse en la cama para ponerse al día. Mejores amigas Mejores amigas | Credit: Getty Images 5. Se convierte en tu mejor compañía para tus locuras. Con ella puedes pasarla tan bien que no hace falta una multitud de "amigos" para sentirte feliz. 6. Cuando invitas a tu mejor amiga a casa de tus padres, es como si fuera una más de la familia. No tienes que atenderla con exclusividades. Simplemente todos se muestran como son. 7. Si a ti te gusta irte de shopping, pero ella prefiere apreciar el atardecer en una montaña, se acompañan mutuamente. Aunque tengan intereses distintos, ni eso las separa. 8. Si tienes algún problema, necesitas contárselo a alguien y en la primera persona que piensas es en ella, sin duda has dado con una mejor amiga de verdad. 9. Una mejor amiga siempre está en tus momentos más felices, pero sobre todo en los más dolorosos. Por ejemplo, en la muerte de un amigo, familiar o hasta de tu esposo. 10. Cuando tienes una mejor amiga de verdad, te pide perdón sin tenerte pena y hasta acepta tus disculpas cuando tú te equivocas. 11. Aunque tus otras amigas o tu novio no les caigan bien, por tu mente NUNCA pasará apartarla de tu vida porque has comprobado que en los momentos más difíciles de tu vida es la persona que nunca te ha faltado. El día que sea, a la hora que sea la llamas y siempre está dispuesta a decir: "Acá estoy". 12. Te das cuenta de que tienes una mejor amiga de verdad cuando se alegra porque te ascendieron de puesto en el trabajo, te ganaste una beca para ir a estudiar al exterior, te pidieron en matrimonio… Se alegra de todas las cosas buenas que te pasen y nunca tratará de opacarte. 13. Frente a ella no tienes que fingir ser quien no eres. Simplemente te comportas como eres. Tu relación con ella es muy similar a la que tienes cuando encuentras al amor de tu vida; es decir, te sientes tan cómoda que no tienes necesidad de fingir para querer agradarle. ¡Solo eres tú! 14. Te conoce tanto que con solo leer uno de tus mensajes reconoce que algo no está bien. De inmediato te pregunta si sucede algo y si es necesario, a los 10 minutos está tocando la puerta de tu casa. 15. Una mejor amiga real te dirá las cosas de frente y aunque no te agrade, te dirá la verdad por más dolorosa que sea. No lo hace con el afán de incomodarte, sino que ella quiere que dejes de equivocarte o que dejen de hacerte daño. Por ejemplo, si por casualidad una noche sale de fiesta y ve a tu novio con otra chica, te llamará para hacértelo saber. Ningún hombre merece que una mujer como tú esté a su lado. ¡Te mereces uno que esté a tu nivel! Y recuerda: "Quédate con quien sepa lo insoportable que puedes llegar a ser y aun así te quiera".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 15 señales que te dicen que tienes una mejor amiga de verdad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.