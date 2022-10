6 señales que revelan que en tu familia te tienen envidia “Es envidia de la buena”, dicen. La envidia es una emoción que intoxica las relaciones interpersonales y familiares; es decir, la manera en que te conectas con la gente. dicen. La envidia es una emoción que intoxica las relaciones interpersonales y familiares; es decir, la manera en que te conectas con la gente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mujer o el hombre envidioso tiene la dificultad de celebrar el éxito de los demás, por eso recurre a hacer comparaciones en las que siempre sale perdiendo. El psicólogo Bernardo Stamateas indica en una columna publicada por el portal La Nación que las personas envidiosas suelen recurrir a dos técnicas para desprestigiar al otro, una es descalificar lo que envidia: "no encontrarás repuestos para ese vehículo que compraste" y el descalificar los logros: "quién sabe de dónde sacó la plata para irse de viaje"… La persona que te envidia utiliza ambas técnicas para calmar su angustia por el éxito que tienes. Justamente existen seis señales que revelan que un familiar, llámese hermano, primo, tío u otra persona cercana a ti te envidia. ¡Entérate de cuáles son! 1. Minimiza tus logros: Resulta que justamente hoy te dan la noticia de que tu excelente labor en la empresa será reconocida con uno de los puestos de gerencia o quizás y te aprobaron el préstamo bancario para comprar tu propia casa. ¡Ese tipo de noticias son para celebrar y en grande! Sin embargo, en cuestión de segundos y luego de contarle tu momento de felicidad, esa persona le resta importancia e incluso lo menosprecia, con frases como: "¡Ah!, está muy bien, pero tampoco es para tanto…". Lo hace para quitar mérito a tus logros y así no verse inferior por lo que él o ella han logrado. 2. Emite críticas sobre ti en público: Este es uno de los rasgos más evidentes, pues menosprecia o hace comentarios negativos sobre ti ante otras personas. Mujer triste siendo consolada Mujer triste siendo consolada | Credit: Getty Images 3. Celebración forzada: Le cuentas la gran noticia a tu amigo y "finge" estar extremadamente feliz, alegre y llega al punto de que hasta copia tus expresiones de alegría. ¡No puede ser! Sin embargo, notas que su sonrisa es meramente forzada. 4. Te ofrece su ayuda, pero NUNCA está disponible: Quizás sea uno de los invitados más especiales de tu boda; no obstante, llega el gran día y su ausencia se hace inminente. Posteriormente aparece dando excusas del por qué no asistió. Tú te harás una, dos y hasta tres veces la misma pregunta, ¿por qué me dice que siempre estará para ayudarme o compartir, pero se convierte en todo un fantasma? 5. Te roba el mérito: La típica escena en la que te expresa en frente de toda tu familia o amigos: "sin mí no lo habrías logrado". 6. Te desanima constantemente: Analiza qué tan cierta es esta frase: quien tiene luz propia incomoda al que vive en la oscuridad. ¡Cierto! Una amistad o relación familiar es sana cuando sientes apoyo de esa persona. Lo sabes porque constantemente te facilita las cosas para lograr tus metas y no te quita las ganas de hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Que tu angustia y desánimo no te ganen. Muestra empatía y analiza si existe alguna posibilidad que haya llevado a esa persona a comportarse contigo de esta forma. Otra recomendación es que te acerques a esa persona y hables con ella. Hazle saber que sus comentarios algunas veces te ponen triste, te hacen sentir incómoda o hasta hacen daño. ¿Tienes un familiar o amigo que te envidia? ¡Cuéntanos tu experiencia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 6 señales que revelan que en tu familia te tienen envidia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.