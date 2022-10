9 señales que envían los hombres cuando les gustas, pero tienen miedo aceptarlo Los hombres envían las siguientes señales que te dicen que le gustas, pero les da temor aceptarlo. ¡Descubre cuáles son! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1.Te habla mucho menos, por miedo a que lo rechaces Te parece extraño que él en redes sociales o por mensajes de WhatsApp se comporte realmente encantador y hasta suele expresar lo importante que eres para él, en el sentido de que te dice "te quiero", "la paso muy bien contigo"… pero cuando te lo encuentras de frente con costo y te pregunta: "¿Cómo estás?". Y tú: ¿Y este qué es lo que quiere entonces? 2. Sales con él, existe interacción física, pero…. Al final no es capaz ni de darte un beso cuanto te despides de él. Para ninguna mujer como tú es aceptable que luego de varias salidas siga sin atreverse. Si existe química, sabes que le gustas y él te gusta a ti, ¿por qué se frena tanto? Es evidente que encontró en ti la mujer de su vida, pero se niega a creerlo. Quizás por miedo de hacerte daño o simplemente porque piensa que lo rechazarás. 3. Lo has sorprendido mirándote, pero le avergüenza que lo pilles En lugar de darle pena, debería evitar esquivar la mirada, sonreírte o hasta hacerte algún gesto pícaro que lo ayude a "suavizar" el camino a ti. En el instante en que lo pilles, sonríe y por qué no hasta dale de regalo un guiño. Ya sabes que así como existen hombres lanzados, hay otros a los que no se les hace tan fácil expresar lo que sienten. Si él te gusta y tú a él, busca la manera de hacerle más fácil su decisión. ¡Ganarán los dos! Pareja enamorada Pareja enamorada | Credit: Getty Images 4. Se dan roces y le da pena ¡Y de esos que te erizan la piel! Cuando ocurran, detente a analizar su reacción porque suele tardar en apartarse de ti, pero luego trata de ignorarte por completo. Si lo descubres, ármate de paciencia porque te esquivará cada vez que pueda, pero tu misión es propiciar que esos "roces casuales" no parezcan un accidente sino un destino que lo hagan atreverse a dar el paso. 5. Lo intimidas y se paraliza Cuando habla contigo mediante una llamada telefónica o se textean te trata muy bien, pero cuando están con un grupo de amigos o alrededor hay mucha gente, ni se voltea a ver. Estás segura de que no es posible que cambie su actitud tan de pronto. Incluso, puede ser que cuando no estás cara a cara con él tenga alguna palabra bonita con la que se que dirige a ti, por ejemplo: "hermosa", "bella", "guapa"… pero en público se le "olvida" ese detalle. 6. Trata de no buscarte, pero piensa todo el día en ti Lo sabrás porque estará pendiente de ti si ya comiste, si llegaste a casa, si se te ofrece algo, si tu familia está bien… 7. Les dice a tus amigos que estás guapa, pero hasta ahí ¿Y qué te ha dicho de mí? Habrás consultado alguna vez a más de uno de tus amigos. Pues claro, si estás interesada en él, estarás esperando que él se decida a pedirte una oportunidad para conocerte. Hazle saber a tu amigo más cercano que te atrae al máximo y que estás muy dispuesta a salir con él… 8. Presume de sus conquistas contigo Su única idea es aparentar que no le interesas como mujer, pero en el fondo quiere darte celos y reconoce que si tú lo hicieras, él se sentiría muy mal de escucharte. 9. Si ya hubo algún beso, evita tocar el tema Es un hombre enamorado, pero finge que todo entre ambos transcurre con normalidad. Es lógico que quiera evadir la realidad, pero aunque pueda hacerlo de momento, al corazón no se le engaña y tarde o temprano terminará dándose cuenta de que tú eres la mujer perfecta para él. Lo arriesgado de todo es que no se dé cuenta antes y luego sea muy tarde. Si a ti te gusta, dale pistas para que se atreva a pedirte que salgan. ¡No pierdas nada y ganarás momentos lindos para tu vida! ¿Dispuesta? ¡Yo sí lo haría!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 9 señales que envían los hombres cuando les gustas, pero tienen miedo aceptarlo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.