7 señales que confirman que tu mejor amiga te tiene envidia Es muy probable que hayas escuchado frases como: “Las mujeres se visten para otras mujeres” o “las mujeres se envidian y compiten entre sí”, y son ciertas. Por más que quieras negarlo, al menos la segunda que habla de competencia es verídica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo notas en el trabajo cuando una compañera es mejor que tú y deseas tener el mismo éxito que ella. ¡Es muy normal, pero tampoco tiene por qué convertirse en algo obsesivo! La situación se vuelve irritable cuando tu mejor amiga siente envidia por ti o viceversa. ¡Puede pasar! ¿Cómo saber identificar sus comportamientos envidiosos? Estas señales la delatan: 1.Se arregla demasiado: Es evidente que si son mejores amigas, planeen ir de compras, al cine, salir a comer o hasta ir de viaje juntas. Pero, si comienzas a notar que se arregla más que de costumbre; por ejemplo, el make up no falta en su rostro, viste más a la moda, luce carteras de diseñador o de un alto valor adquisitivo, no hay duda de que te envidia. Estas características no quieren decir que tú las cumplas, sino porque querrá verse mejor que tú o que el resto de las chicas. 2. ¿Dónde compraste ese traje de baño?: O cualquier otra prenda, accesorio o artículo que hayas comprado. Si es de esas que te envidia, no perderá detalle de todo tipo de compra que realices y, por supuesto, te hará esta clásica pregunta para de alguna u otra forma ingeniárselas para tenerlo también. De acuerdo con un estudio citado en un artículo de Salud180 y realizado por Nailya Ordabayeva, experta en marketing de la Rotterdam School of Management, una de las principales motivaciones detrás de las compras es la envidia. Amiga envidiosa Amiga envidiosa | Credit: Getty Images 3. Te halaga siempre: "Eres hermosa, por eso somos las mejores amigas", "me encanta tu forma de vestir. Eres bien chic"… Está bien un cumplido de vez en cuando -no hace daño-, pero cuando es reiterativo, se torna aburrido. Quienes sueltan fácilmente los halagos son aquellas personas que no lo dicen con el corazón. 4. Resalta tus imperfecciones: "Subiste de peso, ¿verdad?", "eres aburrida y poco creativa", "necesitas cambiar tu forma de vestir, maquillarte más y hasta pensar en una cirugía estética"… Aunque estás convencida de que tu decisión es "NO", ella se rehúsa a omitir sus comentarios con tal de bajarte la autoestima y conseguir ser la "mejor". 5. Solo ve el punto negro en la hoja blanca: Es decir, ver feliz a tu mejor amiga es motivo de felicidad para cualquier persona, pero no para quien te envidia. Si te va bien en la oficina, te ganaste una beca en el extranjero o te vas a casar, buscará la manera de encontrar lo malo de dicha situación para hacerte sentir mal. ¡No te desanimes y si es necesario, aléjala de ti! 6. Difunde tus secretos: Este es el tipo de personas que son tóxicas y de las que tienes que alejarte. ¡Huye! Hazlo porque no es posible que los secretos más íntimos y vergonzosos se sepan por ella ser capaz de pasarle por encima a la confianza que le diste. 7. Siempre es la #1: La típica situación en la que lograste un reconocimiento o premio, pero minimiza tu éxito diciendo que lo obtuviste "gracias a ella". ¡Haz oídos sordos y aléjate!

