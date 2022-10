Cómo un hombre demuestra que te quiere, aun sin que te lo diga Que un hombre te diga que te quiere puede significar mucho, pero convengamos que para algunos hombres decir "te quiero" o "I love you" es algo que no les cuesta nada. Lo difícil es demostrarlo con acciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al contrario, hay casos en los que tu hombre no demuestra el amor con palabras sino haciendo cosas con las que todos los días te reafirma que lo que siente por ti es amor, y que una acción vale mucho más que una frase bonita. Estas son algunas formas en las que un hombre te demuestra que te quiere mucho, aun cuando no te lo diga con palabras. 1- Se acuerda de los detalles: Es una buena señal cuando un hombre te regala algo que hace un tiempo le dijiste que te gustaba o que vieron juntos y él notó que te parecía bonito. Si está atento a esos detalles y pone empeño en darte cosas que sabe que te gustan, es porque siente algo muy fuerte por ti. 2- Piensa mucho en ti: Algo que también demuestra que te quiere es cuando, a mitad del día, te llama para decirte que acaba de pasar frente a un restaurante y pensó que a ti te gustaría, o que se acordó de ti porque escuchó la canción que tú cantas. Que piense en ti y te lo cuente es también un signo de que te tiene en su corazón. 3- Te mira cuando duermes: No en una forma creepy, sino tierna. Te contempla y te acaricia cuando estás dormida. Se siente contento de tenerte cerca y de poder disfrutarte aun cuando duermes. Hombre besando a mujer Hombre besando a mujer | Credit: Getty Images 4- Se preocupa por ti: Si un hombre te demuestra que está preocupado por tu salud o porque has tenido una semana difícil y te ofrece su compañía y su afecto para hacerte sentir mejor, es porque realmente le interesas. 5- Eres su prioridad: Si pese a que tiene su agenda súper cargada y está ocupado todo el día hace tiempo para estar contigo y coordina sus horarios para asegurarse de que puedan estar juntos, también es una señal de que te quiere, aunque no te lo diga. 6- Te presenta a su familia y a sus amigos: Este es un paso importante, ya que si está dispuesto a presentarte a su familia y a sus amigos de toda la vida, es porque está listo para que seas parte importante de su vida y no eres una chica para pasar el rato. 7- Habla de un futuro contigo: Si tu hombre menciona la posibilidad de hacer un viaje en el futuro juntos o comparte contigo la idea de mudarse a otra ciudad juntos, es porque piensa que estará contigo mucho tiempo más. Y eso es algo que demuestra que la relación va en serio. 8- Te motiva: Cuando un hombre te quiere de verdad, te motiva, te apoya y te celebra los logros. No compite contigo ni quiere ser más que tú.9- Tiene celos: Que esté un poquito celoso es algo bueno. No vamos a negar que nos hace sentir bien que un hombre nos demuestre que le dan celos otros hombres. Pero claro, cuando son sólo celos controlables. 10- Te hace reír: Alguien que está todo el tiempo intentando hacerte reír o hacerte pasar un buen rato es alguien que te quiere de verdad. ¿Cómo te demuestra tu hombre que te quiere?

