Sandra Cisneros regresa con su nuevo libro Mujer sin vergüenza, "La poesía para mí es algo muy personal, es como publicar mi diario" Exclusiva: "Yo soy mi poesía", asegura la galardonada autora mexicoamericana al presentarnos su nuevo libro donde reflexiona sobre la sexualidad, la soltería y la vejez, ¡tienes que leerlo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las escritoras de origen hispano más destacadas de los Estados Unidos y en sus múltiples y laureadas publicaciones siempre ha enarbolado con orgullo sus raíces mexicanas y su niñez en un barrio latino de Chicago. Su novela The House on Mango Street ha atrapado a múltiples generaciones y es lectura obligada en esta nación. Ahora, Sandra Cisneros vuelve al que fue su primer amor literario: la poesía, con el nuevo libro Mujer Sin Vergüenza: Poemas (Vintage Español). En esta publicación, que en inglés lleva el título de Woman Without Shame (Alfred A. Knopf), la ganadora a la Medalla de la Libertad explora temas de gran preocupación para la mujer, como la sexualidad, la soltería y la vejez abordándolos de manera poética pero directa y franca. El libro surge del corazón de la poeta de 67 años luego de "28 años" de llevarlo en su corazón, según cuenta a Book Corner de People en Español. "La poesía para mí es algo muy personal [es] como publicar mi diario. Y ahora que me toca salir a declarar me siento un poco incómoda la verdad, ahora que me toca salir a presentar a declamar porque son cosas tan personales pero como soy una mujer sin vergüenza pues nos va a tocar echarle ganas". "[Hay] que tener orgullo de ser una mujer madura", afirma Sandra Cisneros, fotografiada en San Miguel de Allende, en Guanajuato, México, ciudad donde reside desde hace un par de años: Sandra Cisneros Credit: Keith Dannemiller "Espero que la mujer latina vaya [a] reconocer sus propios sentimientos y le [ayude] a madurar y a llegar a su propio poder", asegura la autora de clásicos literarios como Caramelo, Puro Amor y A House of My Own. Sandra Cisneros Credit: Keith Dannemiller ¡Mira arriba la entrevista completa con Sandra Cisneros en Book Corner! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta colección de poemas es la culminación "de la búsqueda de un hogar, en el México de sus antepasados y en su propio corazón", afirma la autora. "Lo escribí con todo mi corazón sin ninguna idea. de publicarlo, de compartirlo", puntualiza Cisneros. "No se pueden decir estas cosas en voz alta, no se pueden publicar en nuestros tiempos de estas cosas entonces viene verdaderamente de tu corazón y cualquier cosa que viene de tu corazón que viene sin un motivo personal siempre tiene poder". ¡Mujer sin vergüenza ya está a la venta! ISBN: 9780593678787

