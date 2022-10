Rituales de primavera para la buena suerte Para atraer la buena suerte, nunca está demás recurrir a rituales o amuletos ya sea en primavera o cualquiera otra estación del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y si tú también estás buscando renovar todas las energías de tu hogar, persona o lugar de trabajo, aquí te compartimos algunos de los rituales más comunes que puedes usar en cualquier temporada para eliminar malas energías y atraer toda la abundancia a tu vida. Limpieza profunda Aunque sea el ritual menos divertido, limpiar tu casa a profundidad te permitirá liberarte de las malas energías que se acumulan sin que te des cuenta. Pon especial atención al polvo acumulado en esquinas, ventanas e incluso cuadros. En esos pequeños espacios puede juntarse mucha maña vibración que poco a poco te roba la buena energía en tu hogar. Flores y velas encendidas Composición de flores y velas encendidas | Credit: Getty Images Baño energético Aunque existen muchos baños energéticos que puedes hacer, uno sumamente fácil es el del baño con sal de mar. Cualquier noche antes de dormir, toma una ducha caliente mientras frotas todo tu cuerpo con un puñado de sal de mal. Mientras lo haces, repite frases de empoderamiento, amor o autoestima según lo que desees. Repite las frases al menos tres veces, al mismo tiempo que pasas la sal por todo tu cuerpo y disfruta de un nuevo y más alegre estado mental; más una piel exfoliada por la sal. Amuletos de la buena suerte Es bien sabido que diferentes culturas hacen uso de amuletos de suerte según sus creencias. Tenemos el elefante con la trompa hacia arriba de la cultura india, el escarabajo de la cultura egipcia y trébol de cuatro hojas. Cualquiera que sea tu elección puedes llevarlo como pendiente o tener una figura decorativa en tu hogar. Esto te servirá a todo le año atraer la buena suerte y fortuna. Feng Shui Más que un ritual, el Feng Shui es un sistema basado en la armonía y balance a través del aprovechamiento de los espacios. Uno de los puntos más importantes es cómo colocas tus muebles más representativos como tu cama, escritorios y estufa (ya que esta representa la riqueza). Recuerda que el mejor posicionamiento para estos objetos es viendo hacia la puerta y nunca darles la espalda. Sabemos que mover tu estufa puede ser muy complicado, pero procura reajustar los demás.

