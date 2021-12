Rituales de fin de año para compartir en familia Dale una mirada a estas seis tradiciones de fin de año para que inicies el 2022 de la mejor forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La velada del 31 de diciembre es una de las mejores oportunidades para compartir en familia y llenarnos de buena energía. Esta noche tan especial está llena de sonrisas, abrazos, propósitos y desde luego, buenos deseos para que el Año Nuevo traiga lo mejor para cada uno de nuestros seres queridos. Para que estés preparado a la llegada del 2022, termina el año realizando estos rituales o tradiciones latinas que prometen traerte prosperidad, amor y buenas vibras. Todas las familias son diferentes, así que elige para tu velada aquellos rituales que todos en casa disfruten. Doce uvas, doce deseos Rituales de fin de año Credit: Getty Images Un ritual muy popular en los hogares latinos es comer doce uvas a medianoche. Con cada campanada del reloj debes comerte una uva pidiendo un deseo. Al mismo tiempo, las doce uvas también pueden representar la llegada del nuevo año (que inicia a las 12:00 a.m) o los doce meses del Año Nuevo por los que estás deseando que te traigan suerte y prosperidad. Vestir prendas de color rojo o amarillo Elegir ropa con un color específico se ha convertido en un ritual popular de amor y prosperidad. En diferentes países de habla hispana hay quienes aseguran que la ropa interior roja atraerá amor durante el próximo año, mientras que la de color amarillo llamará abundancia. ¡Así que elige muy bien los colores de tu atuendo para esta noche especial! Lentejas en los bolsillos Se dice que esta es una tradición que atrae abundancia y buena fortuna. En varios lugares de Latinoamérica se cree que colocar lentejas en tus bolsillos, bolso o billetera garantizará que no te falte dinero en el año que inicia. Un ritual muy sencillo y que seguramente puede beneficiar a todos los integrantes de la familia. ¡Qué vengan las lentejas! Caminar por la calle con una valija Rituales de fin de año Credit: Getty Images Si eres amante de los viajes o deseas explorar el mundo en el 2022, este popular ritual te puede interesar. La tradición consiste en que a medianoche tomes una maleta y salgas con ella a dar un corto paseo por las calles de tu barrio. Se cree que es una forma de atraer nuevos viajes para el año que comienza. Sin duda un ritual divertido e imprescindible para los trotamundos de la familia. Limpieza profunda del hogar Antes del 31 de diciembre realiza una limpieza profunda de tu casa con el objetivo de comenzar el Año Nuevo con muy buena energía en tu hogar. Barre de adentro hacia afuera y abre todas las puertas y ventanas como símbolo de que te estás deshaciendo de toda aquella energía del Año Viejo que ya no deseas tener más en tu vivienda. Puede convertirse en un lindo ritual familiar que involucre a grandes y chicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Realizar una lista de propósitos Rituales de fin de año Credit: Getty Images Escribir para materializar es un ritual muy común en diferentes culturas del mundo. Prepara una lista con todas las metas que desees alcanzar en el 2022 y ten este listado en un lugar en el que puedas verlo constantemente. De esta forma mantendrás presentes estos propósitos durante todo el año y se convertirá en un recordatorio de aquellos logros por los que estás trabajando a diario.

