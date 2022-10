2 rituales con sal para atraer el dinero a tu hogar La sal es un elemento ideal para eliminar las malas energías de tu vida y además te ayuda a purificar el ambiente y atraer la prosperidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Consultamos con la web especializada, Secretos del Tarot, para aprender cómo podemos sacar el máximo provecho a este elemento que todas tenemos en nuestra cocina y así atraer el dinero y las buenas vibraciones a nuestra casa. ¡No te pierdas estos dos sencillos rituales y ponlos en práctica cuanto antes! Ritual con sal Ritual con sal | Credit: Getty Images Ritual 1: buenas vibraciones El primer domingo de cada mes coloca en un vaso de vidrio transparente dos cucharadas de sal marina (sal en grano, no sirve sal refinada debe ser lo más pura posible) y completa el vaso con agua del grifo. Mezcla todo hasta que forme una solución homogénea. Deja reposar la mezcla al menos por una hora y luego enjuaga tus manos con esta agua. Al mismo tiempo vas repitiendo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La sal es protectora y ella ayudará a que mi dinero se multiplique y nunca falte en mi hogar". El agua debe caer en tierra no importa si es en una maceta, y no puedes secar tus manos. Debes aplaudir, golpear tus manos entre sí y dejar que el aire las seque. Es importante golpear y aplaudir mucho para generar buenas vibraciones y que confíes en lo que estás haciendo. Ritual 2: abundancia Elige un mueble de tu hogar para hacer el ritual. Coloca en un vaso de vidrio transparente la cuarta parte del recipiente con sal marina (sal en grano) y completa el vaso con agua del grifo hasta llegar a las tres cuartas partes del mismo. Forma alrededor del vaso un círculo con 13 monedas doradas. No importa su valor, solo deben ser doradas. Toma una vela amarilla, sin importar su forma ni tamaño. Enciéndela y colócala en otro recipiente al lado del vaso con sal. Cuando la enciendas repite esta frase: "La sal es protectora y ella ayudará a que mi dinero se multiplique y nunca falte en mi hogar". El primer domingo del mes siguiente tiramos el agua en la tierra y volvemos a repetir el procedimiento, podemos utilizar las mismas monedas. Es muy importante tu concentración en el momento de iniciar el ritual y la confianza en lo que tú estás haciendo.

