Ritual de rosas para atraer el amor a tu vida y dejar la soltería Si quieres encontrar el amor, la astróloga Verhiouska Vallenilla nos comparte un sencillo ritual que puedes realizar en tu casa para encontrar pareja en poco tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que necesitas es: 3 rosas rojas 1 manzana roja 3 astillas o ramas de canela 2 cucharadas de miel 5 tazas de agua 1 vela o candela de color rojo Una cucharada de canela en polvo Una cucharada extra de miel Ritual de rosas Ritual de rosas | Credit: Getty Images ¡A mezclar! 1. Lo primero que tienes que hacer es poner las 5 tazas de agua en una olla, luego corta la manzana en trocitos -recuerda siempre lavarla, secarla y pulirla con un paño limpio- y meterla dentro de la olla. 2. Coloca los pétalos de las rosas, la canela y la miel, remueve todo hasta que se disuelva la miel. 3. Pon a hervir todos estos ingredientes durante 7 minutos con la olla tapada, luego lo cuelas, aparta el agua y con lo que colaste saca la canela y deséchala. Con lo demás vas a hacer una pasta con tus manos, le vas a poner la cucharada extra de miel y la canela en polvo. Llegó la hora del baño o ducha de rosas que se debe realizar por la noche Lo primero que harás es ir al baño con la mezcla que preparaste, poner agua en la bañera y llevar la vela roja (usa un platito para ponerla). Enciende la vela y ya metida en la bañera frótate el cuerpo con la mezcla que has preparado, incluyendo tu rostro; y en ese mismo momento vas a empezar a pedir tu deseo personal en el amor, luego te sacas la mezcla con agua de la ducha y por ultimo te echas el agua del baño y te la dejas. Deja la vela encendida hasta que se agote, por lo que te aconsejo que la coloques en un sitio seguro. Si te haces este baño con fe y convicción verás como se abren tus caminos al amor. Mi consejo personal es que hagas este baño al menos 2 veces en un mismo mes. Si deseas más consejos de la astróloga Verhiouska Vallenilla, puedes encontrarla a través de su Facebook Guía de los Sueños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ritual de rosas para atraer el amor a tu vida y dejar la soltería

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.