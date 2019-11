Revelador estudio acerca de la infancia y la alergia a los cacahuates Nuevo estudio sugiere que los niños que prueban el maní antes de cumplir un año son menos propensos a desarrollar la alergia en el futuro. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un nuevo estudio realizado en Canadá en el que se incluyeron más de dos mil bebés, se comprobó que entre los infantes había cuatro veces más posibilidades de desarrollar la alergia al maní al cumplir tres años que aquellos niños que probaron el alimento antes de su primer cumpleaños. Sin embargo, ninguno de los niños que probaron los cacahuates antes de los seis meses desarrollaron la alergia a los tres años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images Elinor Simons, líder de la investigación, sugiere que es bueno que todos los niños prueben el maní en sus primeros meses de vida para evitar la alergia más tarde. "Esto debe convencer a los papás, cuidadores y profesionales de la salud acerca de los beneficioso que es incluir los cacahuetes lo más temprano posible en los bebés". Image zoom Cultura/REX/Shutterstock Bajo otro ángulo, el estudio concluye que los niños que no habían consumido cacahuates hasta después de cumplir dieciocho meses eran siete veces más propensos a desarrollar algún tipo de sensibilidad ante ese alimento que los que lo probaron antes de los nueve meses. Image zoom Grosby Group "Este estudio nos indica que si el alimento no se incluye en la dieta infantil antes del primer año de vida, debe ser incluido lo antes posible", concluyó la científica. Image zoom Bowl of salted peanuts. Photo: Getty Antes de tomar decisiones alrededor de la alimentación de tus bebés, no olvides consultar con tu doctor o pediatra. Estos estudios se publicaron en el Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Advertisement

