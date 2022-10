8 remedios naturales para evitar el mal olor corporal ¿Sabías que el sudor no tiene olor? El mal olor corporal es causado por las bacterias anaeróbicas que florecen cuando el cuerpo no tiene suficiente oxígeno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Otro factor que influye es el metabolismo, porque mientras trabaja libera productos que el cuerpo ve como desecho. Cualquier desequilibrio que tengas en la alimentación se traducirá en malos olores. Otras de las razones por las cuales sufres de mal olor en diferentes zonas de tu cuerpo son: Diabetes.

Parásitos.

Enfermedad en los riñones.

Infecciones por hongos.

Estrés.

Menopausia. Para eliminar esos malos olores en tu cuerpo, existen remedios naturales baratos y efectivos. Mejor con Salud nos ayuda en esta oportunidad para ofrecerte las mejores alternativas. 1.Infusión de salvia Las propiedades de la salvia son autoreguladoras, perfectas para luchar contra el exceso de sudor. Necesitas: 5 hojas de salvia y 1 taza de agua. Preparación: Hierve la salvia con el agua durante 15 minutos. Bebe esta infusión durante el día para obtener buenos resultados. 2. Desodorante de menta y romero Recuerdo que mi abuela siempre nos decía que si no teníamos desodorante, un buen remedio para evitar los malos olores era la leche de magnesia. ¡Y tenía razón! Además de este producto, tú misma puedes preparar un cosmético para las axilas con menta y romero. Necesitas: 5 hojas de menta o hierbabuena, 5 hojas de romero y 1 taza de agua. Preparación: Hierve todos los ingredientes durante 15 minutos. Posteriormente, cuela y aplica el líquido sobre la piel después de ducharte. Tarro de aceite de romero Tarro de aceite de romero natural | Credit: Getty Images 3. Baño de té negro: Es efectivo porque contiene taninos que ayudan en la limpieza profunda de la piel. Necesitas: 4 bolsas de té negro y 2 litros de agua. Preparación: Pon el agua a hervir y, cuando hierva, añade el té. Posteriormente coloca esa infusión en el agua de la tina o bañera y quédate ahí al menos 20 minutos. 4. Cuida la dieta Incluye en tu dieta saludable alimentos ricos en clorofila, como espinaca, lechuga, acelgas, col rizada y cilantro. El mal aliento se alejará de ti. 5. Aceite de lavanda Por su olor suave neutraliza los olores nada agradables y además, te relaja. Necesitas: 5 gotas de aceite de lavanda y 1/2 litro de agua. Preparación: Diluye el aceite en el agua previamente hervida. Coloca ese líquido en un frasco por 10 días y luego aplica en las zonas como axilas, pies… 6. Bicarbonato de sodio Necesitas: Bicarbonato y talcos. Preparación: Mezcla ambos ingredientes y aplica en las zonas afectadas. 7. Vinagre de manzana ¿En serio este ingrediente que uso en las comidas es perfecto para quitar el mal olor de los pies? Al regular el pH de la piel, elimina las bacterias. Necesitas: 5 cucharadas de vinagre y agua. Preparación: Disuelve el vinagre con el agua en un recipiente y sumerge los pies por 10 minutos. 8. Jengibre También funciona como remedio casero, especialmente para los pies. Necesitas: 1 raíz de jengibre y agua. Preparación: Ralla el jengibre y ponlo a hervir en una olla con agua por 15 minutos. Retira del fuego y deja reposar. Luego, realiza masajes en los pies todas las noches antes de dormir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 remedios naturales para evitar el mal olor corporal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.