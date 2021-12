Regalos inspirados en el delicioso coquito puertorriqueño Ropa, velas, adornos para el árbol...la deliciosa bebida navideña puertorriqueña es tan rica, ¡que ahora se puede disfrutar de mil maneras! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿A quién no le encanta el coquito puertorriqueño? La deliciosa bebida con alcohol se prepara con crema de coco, ron, canela y vainilla. Claro que en gustos se rompen géneros y la receta varía según la persona, como nos han mostrado la ex Miss Universo Dayanara Torres o don Luis Miranda, padre de l premiado cantautor, escritor y actor Lin-Manuel Mirada. Esta bebida es un clásico en épocas navideñas y las tradicionales parrandas boricuas. Y es tan popular que ha inspirado una serie de productos perfectos para celebrar la herencia puertorriqueña y de paso regalar a los fans de la bebida. ¡Aquí te presentamos los más divertidos! Candela Para que tu casa huela a coquito lo mejor es esta deliciosa vela de edición limitada creada por Bacardí. BACARDI Coquito Candle Credit: BACARDI Para el arbolito Un adorno muy boricua con la tradicional botella de coquito, de la compañía MamiWear: Ornamento navideño de Mamiwear Credit: FB: Mamiwear SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más candela La empresa 1 1 2 7 Candle Co., LLC. de Nueva York también se ha inspirado en los dulces aromas del coquito: canela, vainilla y coco del coquito para crear una vela artesanal, ¡mmm! vela de coquito 1127 Credit: IG/1 1 2 7 Candle Co., LLC.

