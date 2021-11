¿Qué regalar de último minuto en Navidad? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos de último minuto ¿Olvidaste comprar un regalo para esa persona especial? No te preocupes, dale una mirada a estas fabulosas ideas de regalos de último momento que te pueden sacar de apuros ¡ya! Empezar galería ¡Detalles de último momento! Regalos de último minuto Ya sea por descuido o porque no tuviste tiempo, encontrar un regalo a última hora puede convertirse en casi una misión imposible en estos días festivos. Aquí te compartimos diferentes opciones de regalos que puedes comprar en cuestión de minutos. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Un bono para un corte de cabello Regalos de último minuto Encontrar un detalle especial no es tarea fácil y seguramente en más de una ocasión hemos terminado regalando un par de medias, una bufanda o unos chocolates. Aunque estas son opciones aceptables para salir de apuros, algo más inesperado —como un bono para un corte de cabello—podría ser una excelente alternativa. 2 de 10 Ver Todo Una tarjeta para cenar en un restaurante Regalos de último minuto Comer es uno de los placeres de la vida a los que pocos se pueden resistir. Por ello, una tarjeta de regalo para cenar en un restaurante cercano es otra excelente opción. ¡Buen provecho! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Una suscripción a una plataforma de aprendizaje Regalos de último minuto Durante los últimos dos años hemos sido testigos de la gran versatilidad y utilidad que puede tener la educación virtual. Aprender un nuevo idioma, cultivar una habilidad o desarrollar una destreza ahora se puede hacer desde la comodidad de casa. Plataformas como Duolingo, Babbel, Masterclass, Udemy o Skillshare ofrecen un vasto catálogo de temas para escoger. 4 de 10 Ver Todo Una suscripción a un servicio de streaming Regalos de último minuto Netflix, Amazon Video, YouTube TV, Disney+, HBO Max, Hulu, Peacock o FuboTV son algunas de las plataformas digitales de entretenimiento más populares en el mercado. ¿La opción ideal para un regalo? Todo depende de los gustos de esa persona especial en tu vida. Y cada plataforma tiene ofertas diferentes. 5 de 10 Ver Todo Clases virtuales de cocina Regalos de último minuto Las clases de cocina virtuales se han transformado en una de las actividades más populares de los últimos años. Múltiples chefs y celebridades han creado cursos en línea en los que enseñan a sus seguidores algunas de sus recetas más populares. Uno de ellos es el chef venezolano James Tahhan, quien recientemente lanzó su Foodiescuela y en la cual comparte secretos de su cocina. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una membresía a un gimnasio o un servicio de ejercicio en línea Regalos de último minuto Hacer ejercicio o ponerse en forma es uno de los propósitos más populares para el inicio del nuevo año. ¿Porqué entonces no aprovechar este común deseo y transformarlo en un regalo especial? Una membresía a un gimnasio local puede ser una opción ideal, pero también existen servicios digitales y virtuales para aquellos que prefieren sudar en casa. Beachbody On Demand, SWEET, Peloton, Glo o Tone It Up son algunas de las plataformas de fitness más populares del momento. 7 de 10 Ver Todo Una tarjeta prepagada para ver películas Regalos de último minuto Ya sea en casa o en un cine, nadie rechaza ver una buena película. Una tarjeta de regalo para ir a un teatro o para recurrir a un servicio de streaming le caería como anillo al dedo a cualquiera. ¿Alguien dijo palomitas? 8 de 10 Ver Todo Una membresía a una plataforma de música Regalos de último minuto Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y Pandora son las plataformas que han liderado la industria digital de la música durante los últimos años. Una suscripción anual a uno de estos servicios pondrá a bailar a aquellas personas que aman la música. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una tarjeta de regalo para comprar libros digitales Regalos de último minuto Para aquellos ratoncitos de biblioteca que aman la lectura, no hay mejor opción que una tarjeta prepagada para usar en plataformas como Audible, Amazon Kindle, Apple Books, Google Play Books o Nook. Nada, a darse gusto con los libros que todos debemos leer así sea una vez en la vida. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

