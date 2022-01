Los mejores pódcast de astrología y horóscopo ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Estos interesantes pódcast de astrología te pueden ayudar a encontrar las respuestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No importa si eres un ávido amante de la astrología o si por el contrario solo revisas tu horóscopo de vez en cuando por curiosidad, estos interesantes pódcast pueden ser opciones ideales para saber cómo están influyendo los astros en tu vida. No olvides añadirlos a tu listado de favoritos, para que nunca salgas de casa sin conocer lo que te deparan las estrellas. ¡Toma nota! 99% con Mía Astral Mía Astral Mía Astral | Credit: Mía Astral/Instagram Mía Astral es una de las astrólogas latinas más reconocidas del momento y sus millones de seguidores en redes sociales son la mejor prueba de esto. Una combinación de astrología y coaching de crecimiento personal le han permitido a la venezolana crear una conexión especial con sus fans. Más allá de quedarse en predicciones, en 99% con Mía Astral podrás encontrar íntimas reflexiones que te ayudarán a crecer en consciencia. Cada capítulo es un viaje de autodescubrimiento donde encuentras las respuestas a las situaciones que todos afrontamos en nuestro día a día. Horóscopos con Mhoni Vidente Mhoni Vidente Mhoni Vidente | Credit: Audibe Las acertadas predicciones de Mhoni Vidente sobre la vida de las celebridades la han transformado en una fuente irrefutable para los amantes de los horóscopos. Por ello, una de las mejores opciones para que no salgas de casa sin saber lo que te deparan los astros es escuchar el popular pódcast de la reconocida cubana. En cada capítulo de Horóscopos con Mhoni Vidente podrás escuchar las predicciones para tu signo zodiacal, conocer tus colores predilectos y tus números de la suerte para que tengas una semana estupenda. Stars Like Us: Astrology with Aliza Kelly Stars Like Us Stars Like Us Los talk shows o programas de entrevistas son uno de los formatos más populares de los medios de comunicación y por ello, Stars Like Us: Astrology with Aliza Kelly se ha consolidado como uno de los pódcast de astrología más populares del mundo. Conversaciones, entrevistas, invitados especiales, temas de misticismo y entretenimiento son algunos de los ingredientes que hacen de este show el programa perfecto para escuchar en cualquier momento del día. Uno de los mayores atractivos de la astrología de Aliza Kelly es su enfoque en el mundo del entretenimiento. Así que si deseas conocer lo que les auguran los astros a las grandes personalidades internacionales, este pódcast seguro te encantará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The Astrology Podcast The Astrology Podcast The Astrology Podcast | Credit: Audible Si te atraen los temas astrológicos y quieres informarte aún más sobre esta ciencia milenaria, The Astrology Podcast puede ser la opción para ti. Además de ser uno de los shows más escuchados sobre el tema, también es reconocido por ser uno de los más completos y convincentes. En cada capítulo de este pódcast semanal, el astrólogo Chris Brennan presenta a sus oyentes temáticas históricas, filosóficas y técnicas que hacen parte del mundo de la astrología. Sin duda una opción interesante si quieres indagar de una forma más profunda en esta materia. Astrology Bytes with Theresa Reed Astrology Bytes Astrology Bytes | Credit: Audible Si eres nuevo en el tema de la astrología y deseas conocer los aspectos básicos de esta ciencia, te recomendamos comenzar escuchando Astrology Bytes. Este es un pódcast dedicado a explicar —de forma sencilla y amena— aquellos aspectos esenciales de la astrología que te permitirán tener un mejor entendimiento sobre esta ciencia. Theresa Reed, también conocida como "La dama del Tarot", es la anfitriona de este interesante show semanal.

