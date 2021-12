Recomendaciones para ahorrar dinero en Navidad Dale una mirada a estos consejos de Elaine King para cerrar el año con tus finanzas en orden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la temporada navideña está llena de tradiciones y costumbres que la transforman en el momento más esperado del año, no es un secreto que también se puede convertir en una bomba de tiempo para nuestras finanzas. Gastos en regalos, decoraciones, comida, reuniones familiares y vacaciones hacen que nuestros bolsillos sufran más que en cualquier otro momento del año. Por ello, People en Español habló con la experta en finanzas de familia Elaine King, quien nos compartió algunas recomendaciones que te ayudarán a ahorrar, a usar tu dinero de una mejor forma y a evitar el estrés durante esta Navidad. ¡Toma nota! Elaine King Elaine King, experta en planificación patrimonial y gobierno familiar. | Credit: Cortesía de Elaine King Lista de regalos Para la autora y conferencista peruana, una de las formas más fáciles de organizar la compra de regalos navideños es haciendo un listado en el que incluyas a las personas a quienes quieres darles un obsequio y en el que además incluyas el monto que designarás para cada detalle. Esta lista te ayudará a mantenerte dentro de tu presupuesto y a no excederte cuando estés comprando los presentes para tus seres queridos. Aprovecha las ofertas Es común que durante la temporada de fin de año las marcas y tiendas tengan descuentos en sus productos, algunas de estas rebajas pueden ser de hasta el 50% (¡o en ocasiones más!) de sus precios originales. King recomienda aprovechar estas ofertas para que ahorres en aquellos productos que deseabas comprar para Navidad. No compres todo en un solo día Tips para ahorrar dinero en Navidad Credit: Getty Images Seguramente habrás experimentado lo abrumador que puede resultar hacer todas las compras de Navidad en una maratón de solo día. Por esta razón, Elaine aconseja que realices tus compras con antelación y poco a poco durante diferentes días. De esta forma, podrás encontrar los mejores descuentos en aquello que quieres, además de evitar el estrés de gastar interminables horas buscando todo lo que necesitas. Regala experiencias Cuando pensamos en regalos de Navidad, o para cualquier otra ocasión, es muy común que la primera opción que nos pasa por la mente sea alguna cosa material. Y aunque es una alternativa válida, la experta en finanzas aconseja inclinarse por regalar experiencias. "Las cosas materiales se acaban, se vencen, pasan de moda; sin embargo las experiencias son incomparables y duran una eternidad", asegura King, quien fue incluida en el listado de las 25 Mujeres más Poderosas de People en Español en el 2017. Actualiza tu presupuesto Tips para ahorrar dinero en Navidad Credit: Getty Images Dedicar un tiempo para analizar tus finanzas es algo que sin duda te ayudará a tener una mejor perspectiva de lo que puedes o no gastar durante Navidad. "Date tiempo para actualizar tu presupuesto, no solamente el de este mes, pero proyéctate al 2022. De esta forma vas a poder visualizarte y enfocarte", recomienda la creadora de Family and Money Matters. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aprovecha la gratificación Muchas compañías agradecen en Navidad la labor de sus trabajadores con una gratificación, un bono o un regalo monetario. El consejo de King es que evites la tentación de gastarlo: Ahorra este dinero para fortalecer tus propósitos financieros en el próximo año. Para encontrar más consejos y recomendaciones sobre finanzas de familia, visita la cuenta de Instagram de Elaine King o su sitio en línea.

