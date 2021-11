Sorprende a tu familia el Día de Acción de Gracias con este delicioso menú vegano Dale una mirada a estas deliciosas y saludables recetas de la chef Lauren Arboleda, ganadora de MasterChef Latino (2019), perfectas para tu menú en este día tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de Acción de Gracias es una de las tradiciones que los latinos que viven en Estados Unidos han adoptado como propias ya que es una ocasión en la que familiares y amigos se reúnen para agradecer todo aquello que tienen. Desde luego, una parte fundamental de esta celebración es la comida y todos en casa esperan con gran anhelo las delicias que se preparan para engalanar la velada. La búsqueda de alternativas más saludables a la hora de comer se ha convertido en prioridad para muchas familias. Por ello, People en Español invitó a la chef Lauren Arboleda —ganadora de MasterChef Latino en el 2019— a crear un menú vegano, delicioso y perfecto para Thanksgiving. Entradas: Sopa de calabaza Sopa de calabaza Sopa de calabaza | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda Uno de los ingredientes tradicionales de la temporada es la calabaza, y esta sopa puede ser una opción ideal de entrada para tu cena. Chimichurri picante, semillas de calabaza tostadas, nuez moscada y clavos de olor son los ingredientes que hacen de esta receta de la chef colombiana una delicia que no debe faltar en tu menú. Sigue este enlace para darle una mirada al video de la receta. Puré de papa Puré de papa Puré de papa | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda El puré de papa es uno de los platos infaltables en la cena del Día de Acción de Gracias. Por ello, Arboleda no quiso dejar por fuera de sus recomendaciones esta receta de puré rústico al cual le da un sabor único añadiendo ingredientes como espinacas salteadas, dátiles, cebollín y mantequilla clarificada (ghee). ¡Qué delicia! Dale una mirada a la receta completa en este enlace. Plato principal: Pasta de calabaza Pasta de calabaza Pasta de calabaza | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda ¿Has escuchado sobre la pasta hecha con calabaza? Aunque su nombre pueda sonar algo extraño, en realidad es una deliciosa y saludable alternativa a los platos hechos con pasta tradicional. Además, es un plato muy versátil al cual puedes agregarle tus sabores e ingredientes favoritos. Sigue este enlace para ver la receta de la estrella de MasterChef Latino que combina la calabaza, el queso de cabra y el tomate. Risotto Risotto Risotto | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda Por supuesto, el arroz no se puede quedar fuera de una celebración familiar latina —razón por la cual la chef compartió esta receta de risotto, una de sus recetas favoritas que seguro dejará a tu familia pidiendo más. Esta unión del arroz, los vegetales, las almendras y el queso parmesano le dará a tu velada un toque especial, saludable y delicioso. Encuentra la receta completa en este enlace. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Postre: Pudín de pan Pudín de pan Pudín de pan | Credit: Getty Images Para muchos, el postre es el broche de oro de las veladas familiares y de seguro esta receta de pudín de pan le encantará a los invitados a tu cena de Thanksgiving. Es muy probable que ya tengas en casa gran parte de los ingredientes necesarios —pan, leche de coco, esencia de vainilla, canela, huevos, linaza y chocolate— para dar vida a esta delicia. Sigue este enlace para ver el proceso de preparación.

