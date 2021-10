Recetas latinas tradicionales perfectas para enseñarles a tus adolescentes La chef Lauren Arboleda, ganadora de MasterChef Latino, recomienda estas tres recetas que todo adolescente hispano debe saber preparar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La comida es sin duda uno de los aspectos más ricos de la cultura latina y muchas de las recetas que preparamos a diario en casa han pasado de generación a generación. Por esta razón, para los padres de familia latinos que ahora viven en Estados Unidos, una de las mejores formas de mantener a sus hijos conectados con sus raíces es por medio de la cocina. "En muchos aspectos de la crianza intentamos transmitir esa cultura, esas raíces, transmitirles a nuestros hijos cómo fue que nosotros crecimos y cómo eran las cosas en el país donde vivimos... enseñarle a nuestros hijos recetas es importante para que no se pierdan esas tradiciones", dice a People en Español la chef Lauren Arboleda, quien también es mamá de dos pequeños. Lauren Arboleda Lauren Arboleda | Credit: Cortesía de Lauren Arboleda La ganadora de la segunda temporada de MasterChef Latino (Telemundo) comparte aquí tres platos tradicionales de Latinoamérica que les puedes enseñar a tus hijos adolescentes. ¡Qué mejor forma de celebrar el Mes de la Herencia Hispana que cocinando! Sancocho Sancocho Credit: Getty Images Un buen sancocho es tal vez uno de esos platos latinos que trasciende fronteras y colores de banderas, pues en gran parte de nuestros países este plato forma parte del menú infaltable de las abuelas y las mamás. "Cada país tiene su versión, pero es lo mismo, es esa sopa especial que se hace cuando están todos reunidos. Tiene muchos usos, funciona cuando uno está enfermo, funciona cuando uno tiene resaca, funciona para una familia grande. Es una sopita con muchos nutrientes y mucho amor", comparte Arboleda sobre este delicioso platillo. Pollo, res, costillas, papa, calabaza, maíz, papa, yuca, plátano; las opciones y variaciones de ingredientes pueden ser ilimitadas para darle ese sabor único a tu sancocho. Sigue este enlace para ver la receta completa de Arboleda. Tacos Tacos Credit: Getty Images Para la chef, unos buenos tacos es otra receta que un joven latino debe tener en su repertorio. Además de ser deliciosos, los tacos encarnan rasgos muy importantes de la cultura mexicana. "Los tacos son un canvas en blanco", asegura la colombiana, refiriéndose a la gran versatilidad que puede tener este plato y la infinidad de combinaciones de sabores que se pueden crear usando los ingredientes que más le gusten a tu familia. Aprender a cocinar unos tacos también puede ser una oportunidad ideal para enseñarles a los jóvenes de la casa el proceso que las abuelas y mamás siguen para hacer una tortilla casera. "Preparar las tortillas tiene mucho trabajo, entonces al momento de comer podemos explicarles esto a nuestros hijos para darle el valor que tienen los alimentos", añade. Sigue este enlace para ver las recetas de tacos que recomienda la chef —que incluyen opciones vegetarianas y más saludables para tu familia. Arepas Arepas Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego, como buena colombiana, Arboleda no dejó fuera de sus recomendaciones las tradicionales arepas de su país. "Las arepas para mí son todo: representan mi desayuno, despertarme en la casa de mis papás, compartir un cafecito", nos dice la estrella de la cocina, quien desde hace más de una década reside en Estados Unidos. "Preparar arepas es algo muy lindo para hacer en familia y se puede volver una tradición. A mis hijos les encanta [comerlas]. Al igual que las tortillas, son platos versátiles que se dan para mantener la tradición y también para hacer de la cocina algo dinámico", explica. En Colombia, dependiendo de la región, las recetas e ingredientes de las arepas pueden variar, pero puedes seguir este enlace para ver la receta tradicional de maíz de la ganadora de MasterChef Latino.

