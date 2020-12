Close

¿Quieres aprender a hacer coquito? ¡Te tenemos la receta perfecta! Una de esas bebidas típicas para los puertorriqueños es el delicioso coquito, una dulce y deliciosa bebida a base de licor de ron que se ha hecho famosa no solo en puerto rico, pero a nivel mundial. ¡Aprende cómo hacerlo!



Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se acercan las Navidades y la época para compartir en familia se hace mejor si podemos saborear platos y bebidas típicas de cada país en las reuniones. Una de esas bebidas típicas para los puertorriqueños es el delicioso coquito, una dulce bebida a base de licor de ron que se ha hecho famosa no solo en puerto rico, pero a nivel mundial. A continuación, te mostramos una receta fácil y práctica para hacer un coquito: 1 taza de leche condensada 1 taza de leche evaporada 1 taza de crema de coco 1 cucharada de vainilla pura 1 cucharada de canela en polvo 2 – 3 yemas de huevo 1 taza de ron o licor a tu gusto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la mezcla pones todos los ingredientes en un recipiente y los revuelves en la licuadora o con una batidora ¡y listo! Para lograr que todos los sabores se mezclen y deleitarte con un coquito bien concentrado, es preferible que dejes la mezcla en una botella dentro de la nevera por 24 horas. "La belleza de una receta de coquito es que uno siempre puede modificarla a sus gustos personales", dice Michelle. Así que atrévete a hacer un coquito para tu familia en estas fiestas. ¡Salud!

