¿Qué recibe la realeza el día de San Valentín? Los príncipes William y Harry deberán usar su creatividad para sorprender a sus esposas el día del amor y la amistad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gusto por las cosas simples y económicamente accesibles parece no haber cambiado para la exactriz Meghan Markle. Aunque ahora puede disfrutar de grandes y costosos regalos, la duquesa de Sussex y madre de Archie y Lilibet, prefiere recibir sencillos detalles que tengan un toque personal. Sin duda, un reto para el príncipe Harry, que cada año se las tiene que ingeniar para sorprenderla en uno de sus días favoritos del año: San Valentín. Afortunadamente para el príncipe, durante su época de soltera, Meghan reveló sus diez regalos favoritos para el día del amor y la amistad. Declarada una fanática del día más romántico del año, Meghan aseguró que una buena pijama personalizada, un libro de citas de amor, un fresco y ligero perfume de la marca Jo Malone y hasta un cojín con un romántico emblema, son el regalo perfecto, de acuerdo a su ahora desaparecido blog The Tig. Pero siempre está la opción de una discreta cadena con las iniciales de sus hijos —como la que usó en el 2016 con la "M" y la "H", de la marca Right Hand Gal— o un sencillo juego de velas con olor a rosas, que le recuerden al día de su boda. ¿Qué elegirá el príncipe? Eso está por verse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle Prince Harry 2021 Salute To Freedom Gala Meghan Markle & Prince Harry | Credit: Photo by Dia Dipasupil/Getty Images El próximo 14 de febrero, la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton celebrará el día de San Valentín número 11 como pareja del príncipe William, y aunque seguramente tienen algo romántico planeado, no todos los años han sido así. Durante su primer día del amor y la amistad como marido y mujer, la pareja tuvo que celebrar por separado, ya que el príncipe tuvo que cumplir con su deber militar tras haber sido desplegado a las Islas Malvinas, según la revista My London. Pero las más de 8 mil millas de distancia no fueron obstáculo para que el romántico príncipe se desviviera en detalles hacia la princesa. Ese día del 2012, Kate confirmó que William le había hecho llegar unas hermosas flores y una tarjeta. "Está en las [islas] Malvinas pero me envió una postal esta mañana", le reveló la princesa a un pequeño fanático durante su visita a Liverpool. Kate Middleton & Prince William Members Of The Royal Family Attend "Together At Christmas" Community Carol Service Kate Middleton & Prince William | Credit: Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images De acuerdo a expertos y críticos de la realeza, William es un romántico empedernido, por lo que siempre se asegura que la madre de sus tres hijos se sienta especial el día de los enamorados. Los pequeños detalles sobran y bastan para la futura reina, pero las joyas atemporales de uso diario parecen ser sus favoritas, como la argolla minimalista en oro blanco de la marca Annoushka, que porta en sus manos casi todos los días. Se desconoce si el anillo fue un regalo del príncipe, pero unos aretes o cadena a juego no le caerían nada mal. ¿William?

