Las 9 razones por las que debes tener un vibrador Mejor descanso, conocer tu cuerpo o ser más feliz son algunas de las razones por las que debes tener un vibrador en casa. ¿Sabes cuáles son las demás? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mal humor, fantasías sexuales diurnas, y hasta atracción física hacia cualquier hombre son señales que evidencian que necesitas un orgasmo. Si tienes pareja estarás salvada, pero ¿y las que no tenemos a nadie? ¡Para eso está el vibrador! Te damos nueve razones para que tengas uno sobre tu mesita de noche. 1. Descubres lo que te gusta y lo que no. Si te defines como una novata en el sexo, es una excelente herramienta para reconocer si te gusta rápido, lento, profundo o sobre la superficie. Si por el contrario ya estás bien avanzada en este tema, te da la oportunidad de usarlo con la velocidad, fuerza y en el lugar que te plazca, con tal de sentir las maravillas de llegar al clímax. 2. ¡Tienes sexo candado! ¿Cómo? Claro, no tienes temor a contraer enfermedades de transmisión sexual ni mucho menos a quedar embarazada cuando aún no lo quieres. Tampoco tendrás que preocuparte porque olvidaste tomar los anticonceptivos. 3. Mejor comunicación con tu cuerpo. Los estudios demuestran que las mujeres que tienen juguetes sexuales para su propio uso acuden con más regularidad al ginecólogo porque llegan a conocer tanto su zona íntima que reconocen con facilidad cuando hay alguna alteración en ella. Mujer en lencería Mujer en lencería | Credit: Getty Images 4. Es el peor amigo de la anorgasmia. No entendemos cómo existen mujeres que aún no conocen lo satisfactorio que es sentir un orgasmo, pero las hay. Tu problema se llama anorgasmia y sus causas son una pobre educación sexual y desconocimiento del propio cuerpo, según indicó un artículo de El Mundo. Si eres una de estas chicas, tienes que solucionar tu inconveniente primero que todo visitando a tu médico de confianza y también ayudarte con un vibrador. 5. Mejor descanso. Dormir después de tener sexo es realmente relajante. No necesitas de un hombre para hacerlo y puedes usar este método cuando tengas problemas de insomnio e incluso para acabar con un aburrido viernes en casa. 6. Funciona para lubricar. Úsalo porque previene la sequedad vaginal, las atrofias y hasta aumenta la circulación en la zona V. 7. Te sientes más sexy. Con este pequeño, pero poderoso aparato consigues tener el control sobre tu cuerpo y en sí de tus gustos sexuales. Al usarlo, te darás cuenta de que cuando estés con tu pareja serás más atrevida y estarás dispuesta a pedirlo todo. Si te da pena ir directamente a la toys shop, recuerda que la solución la encuentras en internet. ¡No esperes más y busca uno, dos o hasta tres tipos de vibradores! 8. No dependes de nadie y tienes la cantidad que quieras. Se acabaron aquellos días en los que anhelabas que algún chico te invitara a salir y ojalá que todo acabara entre sábanas. El placer lo tienes en tus manos y tienes que ponerlo a prueba. Claro, no te decimos que tienes que huir de los hombres porque no vamos a ser tan mentirosas al decir que preferimos un vibrador antes que a un hombre. ¡JAMÁS! ¡Mujer precavida vale por dos! 9. Eres más feliz. Cuando disfrutas del placer sexual, inmediatamente se liberan las hormonas de la felicidad como la oxitocina y la serotonina. De ahí la explicación del por qué cada vez que llegas al orgasmo el nivel de estrés baja, te sientes más relajada y en tu rostro se "dibuja" una enorme sonrisa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las 9 razones por las que debes tener un vibrador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.