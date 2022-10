5 razones del por qué a los hombres les gustan las mujeres mayores Existen muchas teorías sobre por qué a los hombres les gustan las mujeres más mayores que ellos. Las hemos investigado y aquí te las contamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El psicólogo Gustavo Laplaca explica que existen muchas teorías sobre el por qué a los hombres les gustan maduritas. Entre ellas, menciona que los hombres buscan una figura protectora que los cuide y esté a su lado, muchas veces origen de vivencias poco resueltas cuando eran tan solo niños. Pero existen otras razones del por qué ellos prefieren una pareja mayor: 1. Las mayores controlan mejor sus emociones Su experiencia de la vida es tal que han aprendido que no vale la pena desgastarse por cosas tan sencillas. Por ejemplo, devuelve el cassette de tu vida y piensa en cómo reacciona una mujer joven cuando le envía un mensaje de WhatsApp a su pareja y este lo ve, pero no contesta. ¡Enfurece! Cuando en una relación ella es mayor que él, su experiencia es tal que ya no se desgasta con cosas tan sencillas como estas. Sabe que quizás está ocupado o simplemente no quiere contestar ahora mismo. Su independencia las hace actuar así en una relación y eso a ellos les fascina porque no les genera presión emocional. 2. No exigen boda Lo más probable es que las mujeres mayores ya hayan pasado por una o varias relaciones a largo plazo y eso las haga pensar que no les hace falta otra experiencia similar porque saben lo que quieren y prefieren apreciar el momento sin entrar en tanto conflicto o tener que esperar mucho de ellos y que terminen defraudándolas. Ellos se ven atraídos por ellas porque se sienten con menos presión que al estar con una más joven. El problema según plantea Laplaca es que llegará el momento en que ellos quieran tener hijos y es ahí donde la relación se rompe porque quizás ellas ya no pueden tener hijos o simplemente esa etapa quedó atrás y sus aspiraciones son distintas. Hombre joven con mujer más mayor Hombre joven con mujer más mayor | Credit: Getty Images 3. Son independientes Posiblemente ya tenga una carrera y hasta hijos. Una mujer madura jamás centra la vida en un hombre porque a través de los años muchas de ellas han tenido que ingeniárselas para salir adelante y eso les gusta a ellos porque ya tienen una vida armada. Les atrae la idea de que poco tendrán que solucionarles y que poco necesita de su ayuda económica porque en la mayoría de los casos hasta carro y casa propia tienen. 4. Tienen autoridad Funciona como un afrodisíaco para ellos porque tienen claro que este tipo de mujeres nunca permitirá que un hombre les pase por encima. Su personalidad fuerte, decidida y segura los atrae y mucho. 5. Mucha experiencia en la cama Tienen claro que una mujer adulta tiene un bagaje enorme en la cama, por lo que los beneficiaría muchísimo para cumplir todas sus fantasías sexuales. Y claro, ellas saben lo que quieren, cómo lo quieren y lo que ellos prefieren. Por si fuera poco, a ellos les atraen sus curvas porque son mujeres tan seguras de sí mismas que no lo piensan dos veces para tener sexo con la luz encendida. Su confianza les resulta sexy a ellos. "Las mujeres de ahora son más abiertas al sexo y esto atrae al hombre. Esa necesidad de aventurarse en experiencias y no en emociones puede significar una atracción. Para quienes solo buscan sexo, una pareja mayor es perfecta para sus deseos, pues no representa un apego emocional para el que no está listo", explicó el sexólogo Luis Montejo a El País. ¡Nada tontos!

