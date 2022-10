7 razones por las cuales los hombres casados buscan una amante ¿Por qué será que no les basta con su novia o esposa? La vida nos ha llevado a la conclusión de que pocas veces un hombre se enamora de su amante y pocas la cambia por su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos hombres se sienten inseguros de la relación que construyeron con su mujer, sistema que en algunos casos se transformó en una familia. Es decir, quieren regresar a los veinte, salir con sus amigos a un bar, llegar a casa a las 2 de la madrugada… Algunos lo harán, pero no todas las mujeres lo van a soportar. Muchos de ellos no son capaces de poner fin a su relación por miedo al desprecio, soledad y al qué dirán, pero tampoco están dispuestos a seguir su vida sin sexo pasional. Justamente esas son las razones por las que la amante espera años para que él se decida, indica el portal Ell@as Saben. 1. Mayor tiempo bajo las sábanas: Es la principal razón por la que los hombres se buscan una segunda mujer. Con ella tienen la posibilidad de experimentar y hacer cosas que con su esposa no siempre harán. Una investigación de la Universidad de Chicago afirma que el 80% de las parejas casadas tiene relaciones sexuales varias veces al mes o más… ¡Eso cambia con el tiempo! En el primer año está presente el deseo sexual, enamoramiento y los afrodisíacos. Las hormonas serán vitales; no obstante, a los tres años aparece una barrera típica, pues las parejas se consolidan, empiezan a cuestionarse su relación y es habitual que alguno de los dos pierda ese encanto sexual. 2. Le dicen adiós a la monotonía: De acuerdo con La Prensa, los hombres buscan otra mujer para romper la rutina. Con ella hacen cosas distintas. Se la ingenian para visitarlas en sus casas, en un restaurante u hotel con tal de… Les encanta estar a la expectativa de qué sucederá más tarde. Los tiene "cansados" el hecho de llegar a casa, ver a su novia o esposa, a sus hijos, tener que ayudar a hacer las labores domésticas o hacer tareas con sus hijos. Hombre con amante Hombre con amante | Credit: Getty Images 3. Dosis de picardía: ¿Recuerdas aquellos días en los que tú y él se estaban conociendo? Parece que los hombres aún no lo superan. Son días que sirven para descubrirse el uno al otro, pero es algo que se desvanece con los meses porque llegan a conocerse lo suficiente. Eso sí, ellos quieren seguir en esa etapa de emoción. 4. Le presta interés: ¿Qué? Con el ciento de obligaciones que tienes con los niños, en tu trabajo y en la casa… Ah, pero él se da el lujo de cuestionar que no le pones atención y que has perdido el interés. Está bien que algunas deberíamos de hacerlo más seguido. Eso no significa que llegue a cometer una infidelidad porque cree que "la otra" estará ahí para atenderlo. 5. Quiere sentir adrenalina: Si quiere hacerlo, que se vaya a tirar de un paracaídas o a practicar bungie. ¡Eso sí es ADRENALINA PURA! La atracción por lo prohibido es algo a lo que pocos se pueden resistir, el sentimiento de ser descubiertos los lleva a correr el riesgo de perderlo todo. 6. Siempre está disponible: Ya entenderás por qué se le dice "amante". Siempre está dispuesta, bien arreglada. Nunca la verá descuidada, con mala cara… Su deseo es que él esté feliz y con ganas de consentirla en todo lo que pida. Es normal que se encuentre en su casa. Los más descarados saldrán a la calle con ella de la mano. Los hombres prefieren elegir aquellas que sean jóvenes porque son bonitas, están llenas de vida y con ganas de comerse el mundo. 7. No hace problemas: Sabe que cuando llegue a su casa, no tendrá que escuchar problemas de sus hijos, falta de dinero… La actitud de su amante siempre será complacer al hombre en cualquier cosa, sin darle mayores complicaciones o exigencias. Ella está conforme y a gusto con lo que tiene.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 razones por las cuales los hombres casados buscan una amante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.