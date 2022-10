8 razones del por qué un hombre te deja en "visto" en WhatsApp "Me dejó en visto", sueles decir o hasta escuchar de boca de alguna de tus amigas. Y es que el hecho de que un hombre deje evidencia de que leyó tu mensaje de WhatsApp—las dos palomitas azules lo delatan— es motivo de molestia para cualquiera de nosotras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pero, ¿por qué lo hacen? Existen 8 razones de peso que explican su falta de educación o de cortesía. 1. Tiene novia o esposa: Aunque no quieras aceptarlo, esta es una de las posibilidades del por qué no responde de forma inmediata cuando le envías un texto. Quizás tiene cerca a su pareja y está esperando que ella se descuide para contestarte. 2. No existe interés: Analiza, si eres tú la que siempre inicia las conversaciones y si cuando lo haces deja de responder sin ningún motivo y ni tan siquiera tiene la decencia de despedirse, es posible que no tenga interés de establecer una relación más allá de ser tu amigo. No pierdas el tiempo en personas que no valoran el tuyo. Mujer mirando su celular pensativa Mujer mirando su celular pensativa | Credit: Getty Images 3. Está ocupado: Creería que a veces las mujeres pecamos de intensas y ellos de relajados, pero en otros casos, más bien se trata de que aun y con la tecnología, no debemos pretender que ese chico que nos gusta conteste de inmediato, sino más bien que está ocupado entre tantas tareas en la oficina, así que relax. 4. Te tiene entre sus posibilidades: No necesitas ser una de sus posibilidades. Necesitas ser la única. Cuando él te deja en visto y responde luego, es una señal clara de que le gustaría estar contigo, aunque teme comprometerse, lo que lo lleva a tomar distancia para no ilusionarte tanto. Su forma de ser lo lleva a escribirte, como dicen, cada muerte de obispo para recordarte que todavía existe. 5. No le pareces interesante: Lo descubrirás cuando las conversaciones giren alrededor de un saludo y no pasen de ahí. Si estuviera interesado te preguntaría sobre tus hobbies, cómo estuvo tu día, qué harás el fin de semana, cuáles son tus metas, si aspiras a casarte, a viajar y hasta querrá conocer tu opinión sobre temas sociales… En otras palabras, una conversación verdadera y no una que parezca de secundaria. 6. Teme que lo enamores: Por eso decide alejarse porque no quiere compromisos y tiene miedo de que acabe perdidamente enamorado de ti, a tal extremo que quiera formalizar. 7. Evita parecer desesperado: Aunque su teléfono tenga un sonido distinto cuando le llegan sus mensajes, se abstiene de escribirte para no parecer que está pegado a su teléfono a la espera de tus mensajes. A veces se le va la mano y tarda horas en responder para darte la impresión de que es muy interesante. Sabe que eso potencia tu interés. 8. Solo quiere sexo: Te deja en visto un lunes al mediodía, pero aparece un sábado a las 7 p.m. ¿Qué extraño? La única respuesta es que busca acabar contigo en la cama. ¡Se merece que lo bloquees!

