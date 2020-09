¡Rashel Díaz muestra su casa remodelada en un tour por cada rincón de su hogar, dulce hogar! A petición de sus seguidores, la presentadora abrió las puertas de su feliz morada y mostró cómo son sus muebles, su decoración y todos los cambios realizados en los últimos tiempos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elegante, sencilla, cómoda y alegre, así es Rashel Díaz ¡y así es su hogar! La conductora, que lleva una vida de lo más intensa en sus redes sociales, ha cumplido el deseo de sus seguidores que le pedían que enseñara su casa por dentro. Dicho y hecho, cámara en mano la presentadora cubana ha ido estancia por estancia enseñando sus rincones favoritos y los de su familia sin censura de ningún tipo. Una vez más, Rashel ha sido pura generosidad y ha abierto no solo las puertas de su casa sino también las de su corazón contando cositas de su día a día, de momentos y de su apasionada vida. La casa fue comprada en el año 2016 cuando se casó con su esposo Carlos García. Según explica fue amor a primera vista por la amplitud del espacio y el buen uso del mismo. En realidad entras y ves el salón, la cocina y el comedor, con el jardín y la piscina de frente. Y todo con una luminosidad que hace que te sientas en casa, nunca mejor dicho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco a poco han ido remodelando diferentes partes de su hogar como la cocina de la que quitaron la pared y en breve hará lo mismo con uno de sus armarios. "Mi casa es super sencilla, no es gran cosa pero yo la amo", explica enamorada. Es un lugar acogedor y familiar que cuenta con todo lo necesario y en una planta, lo que le hace especialmente cómoda. "No es una gran mansión, sin embargo, les he de confesar que nunca imaginé tener una casa como esta. La amo, la quiero me encanta", concluyó feliz y orgullosa de su morada. Gracias por compartirla, querida Rashel, es una preciosidad porque está amueblada con amor ¡y eso se percibe!

Close Share options

Close View image ¡Rashel Díaz muestra su casa remodelada en un tour por cada rincón de su hogar, dulce hogar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.